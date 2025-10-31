EN VIVO: Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Premios Ídolo 2025 celebra una nueva edición en Argentina con una gala que reúne a los principales referentes del mundo digital. La ceremonia se desarrolla en el Hipódromo de San Isidro y reconoce a creadores de contenido en distintas categorías. Se conocieron los ganadores del evento que combina estilo, presencia y producción.
Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025
La segunda edición de los Premios Ídolo Argentina se celebró el viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, con una gala que reúne a los principales creadores de contenido digital del país. El evento, inspirado en el formato original creado por Dulceida en España; y será transmitido por Telefe.
Con la conducción de Zaira Nara y Grego Roselló, la ceremonia comenzó pasadas las 22 horas, luego de una cobertura especial en la Golden Carpet. A lo largo de la noche, se entregaron distinciones en más de 15 categorías, que incluyen Moda, Canción más viral, Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker, entre otras.
El listados los ganadores de los Premios Ídolo 2025
Beauty
Cande Copello
Sofi Gonet
Joaco Vázquez
Tuli Acosta
Dadatina
Ganador: Dadatina
Ídolo Celebrity
Nico Vázquez
Wanda Nara
China Suárez
Paula Chaves
Evangelina Anderson
Ganador: Wanda Nara
Contenido creativo
Julieta Coria
Juli Savioli
Marti Benza
Fermín Bo
Fran Gómez
Ganador: Juli Savioli
Gastronomía
Inutilísimas
Las Recetas de Simón
Paulina Cocina
Gastón Soffritti
Mon Petit Glouton
Ganador: Las Recetas de Simón
Experiencias gastronómicas y/o culturales
La Chica del Brunch
BuenosAires.ar
Turista en Buenos Aires
Ganador:
Buenos paladaires
Laura Romano
Soy Mamá y Pediatra
Dr. La Rosa
Sofi Calvo
Ganador:
Sports
Juli Puente
Lucas Ortega
El Rufián
Cata Guimarey
Tomás Mazza
Ganador: Tomás Mazza
Humor & entretenimiento
Momi Giardina
Martín Garabal
Martín Dardik
Lucho Mellera
Pelao Khe
Ganadora: Momi Giardina
Lifestyle
Michelle Masson
Stephie Demner
Zaira Nara
Lizardo Ponce
Santi Talledo
Ganador: Michelle Masson
Moda
Delfi Ferro
Zuzu Coudeu
Sofi Gonet
Papryka
Ganador: Sofi Gonet
Podcast
La Fábrica Podcast
Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
La Fórmula Podcast (Mili Hadad)
Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
Ferné con Grego
Ganador: Ferné con Grego
Emprendimiento
Yerba Cósmico (Sam Trottier y Hernán Regiardo)
Almendra (Cande Molfese)
Diabla (Delfi Ferro)
Polenta (Nacho Elizalde)
Ganador: Yerba Cósmico (Sam Trottier y Hernán Regiardo)
Streamer
Luquita Rodríguez
C0ker
Davoo Xeneize
Mernuel (“Mernosketti”)
Ganador: Davoo Xeneize
Viral
Martín Cirio
Momo
Davo Xeneize
Mernuel (“Mernosketti”)
Ganador:
Tiktoker
Mar Cosca
Santi Ravier
Juli Castro
Mati Spano
More Andrade
Ganador:
Youtuber
Angie Velasco
Matías Bottero
Ian Lucas
Bri Domínguez
Ganador: Matías Bottero
Viajes
Pasaje en Mano
Tupi Saravia
Drea León
Modo Turista
Ganador:
Actualidad
Beltrán Briones
Ahorrando con Cami
Mujer Financiera
Mai Pistiner
Lara López Calvo
Ganador: Beltrán Briones
Cultura, ciencia y tecno
Fer Carolei
La Joya Agro
Almendra Veiga
Celeste Giardinelli
Ganador:
Revelación
Cris Vanadía
Juli Manzotti
Marcos Giles
Fede Popgold
Mernuel (“Mernosketti”)
Ganador:
Emergente
Agus García
Titi Tcherkaski
Tobi Juárez
Facturita
El Gordo y el Flako
Daniela Clara
Luchi Patrone
Teo D’Elia
Agos Palazzolo
Agustina Provenzani
Ganador:
Ídolo al volante
Dino Di Palma
Barcatini
Aixa Franke
Martín Gallego
Ganador: Dino Di Palma
Ídolo futbolero
Gastón Edul
Davo Xeneize
Sofi Martínez
Jero Freixas
Pollo Álvarez
Ganador: Gastón Edul
Momento más viral
Conicet: Estrella de mar
Pollo Álvarez con De Paul
Paren la mano: Bailando todos
Alonso Spiderman
Tapados de Laburo: Oreo Mortedor
Mernosketti y “Tu jardín con enanitos”
Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
AySA y Joaquín Levinton
Spreen debutando en fútbol argentino
Canción Diego Castro: La Totona
BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox
Ganador: Pollo Álvarez con De Paul
Canción más viral
Si un día estás sola (Crossover #7 Big One, Emanero, Valentino Merlo)
En otra vida (Yami Safdie, Lasso)
Hasta la luna (Bauti Mascia, The La Planta, Q´Lokura, Meri Deal, Márama)
Favorita (Ángela Torres)
Tu jardín con enanitos (Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles)
Ganador: Tu jardín con enanitos (Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles)
Ídolo musical
La T y La M
Yami Safdie
Ángela Torres
Emanero
Ganador: Ángela Torres
Premios Ídolo 2025 cerró una nueva edición con la entrega de distinciones a los creadores de contenido más destacados del país. La lista de ganadores reflejó la diversidad de propuestas que conviven en el universo digital argentino, con categorías que abarcaron desde moda hasta actualidad.