EN VIVO: Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Premios Ídolo 2025 celebra una nueva edición en Argentina con una gala que reúne a los principales referentes del mundo digital. La ceremonia se desarrolla en el Hipódromo de San Isidro y reconoce a creadores de contenido en distintas categorías. Se conocieron los ganadores del evento que combina estilo, presencia y producción.

Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

La segunda edición de los Premios Ídolo Argentina se celebró el viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, con una gala que reúne a los principales creadores de contenido digital del país. El evento, inspirado en el formato original creado por Dulceida en España; y será transmitido por Telefe.

Con la conducción de Zaira Nara y Grego Roselló, la ceremonia comenzó pasadas las 22 horas, luego de una cobertura especial en la Golden Carpet. A lo largo de la noche, se entregaron distinciones en más de 15 categorías, que incluyen Moda, Canción más viral, Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker, entre otras.

El listados los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Beauty

Cande Copello

Sofi Gonet

Joaco Vázquez

Tuli Acosta

Dadatina

Ganador: Dadatina

Ídolo Celebrity

Nico Vázquez

Wanda Nara

China Suárez

Paula Chaves

Evangelina Anderson

Ganador: Wanda Nara

Contenido creativo

Julieta Coria

Juli Savioli

Marti Benza

Fermín Bo

Fran Gómez

Ganador: Juli Savioli

Gastronomía

Inutilísimas

Las Recetas de Simón

Paulina Cocina

Gastón Soffritti

Mon Petit Glouton

Ganador: Las Recetas de Simón

Experiencias gastronómicas y/o culturales

La Chica del Brunch

BuenosAires.ar

Turista en Buenos Aires

Ganador:

Buenos paladaires

Laura Romano

Soy Mamá y Pediatra

Dr. La Rosa

Sofi Calvo

Ganador:

Sports

Juli Puente

Lucas Ortega

El Rufián

Cata Guimarey

Tomás Mazza

Ganador: Tomás Mazza

Humor & entretenimiento

Momi Giardina

Martín Garabal

Martín Dardik

Lucho Mellera

Pelao Khe

Ganadora: Momi Giardina

Lifestyle

Michelle Masson

Stephie Demner

Zaira Nara

Lizardo Ponce

Santi Talledo

Ganador: Michelle Masson

Moda

Delfi Ferro

Zuzu Coudeu

Sofi Gonet

Papryka

Ganador: Sofi Gonet

Podcast

La Fábrica Podcast

Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)

La Fórmula Podcast (Mili Hadad)

Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)

Ferné con Grego

Ganador: Ferné con Grego

Emprendimiento

Yerba Cósmico (Sam Trottier y Hernán Regiardo)

Almendra (Cande Molfese)

Diabla (Delfi Ferro)

Polenta (Nacho Elizalde)

Ganador: Yerba Cósmico (Sam Trottier y Hernán Regiardo)

Streamer

Luquita Rodríguez

C0ker

Luquita Rodríguez

Davoo Xeneize

Mernuel (“Mernosketti”)

Ganador: Davoo Xeneize

Viral

Martín Cirio

Momo

Davo Xeneize

Mernuel (“Mernosketti”)

Ganador:

Tiktoker

Mar Cosca

Santi Ravier

Juli Castro

Mati Spano

More Andrade

Ganador:

Youtuber

Angie Velasco

Matías Bottero

Ian Lucas

Bri Domínguez

Ganador: Matías Bottero

Viajes

Pasaje en Mano

Tupi Saravia

Drea León

Modo Turista

Ganador:

Actualidad

Beltrán Briones

Ahorrando con Cami

Mujer Financiera

Mai Pistiner

Lara López Calvo

Ganador: Beltrán Briones

Cultura, ciencia y tecno

Fer Carolei

La Joya Agro

Almendra Veiga

Celeste Giardinelli

Ganador:

Revelación

Cris Vanadía

Juli Manzotti

Marcos Giles

Fede Popgold

Mernuel (“Mernosketti”)

Ganador:

Emergente

Agus García

Titi Tcherkaski

Tobi Juárez

Facturita

El Gordo y el Flako

Daniela Clara

Luchi Patrone

Teo D’Elia

Agos Palazzolo

Agustina Provenzani

Ganador:

Ídolo al volante

Dino Di Palma

Barcatini

Aixa Franke

Martín Gallego

Ganador: Dino Di Palma

Ídolo futbolero

Gastón Edul

Davo Xeneize

Sofi Martínez

Jero Freixas

Pollo Álvarez

Ganador: Gastón Edul

Momento más viral

Conicet: Estrella de mar

Pollo Álvarez con De Paul

Paren la mano: Bailando todos

Alonso Spiderman

Tapados de Laburo: Oreo Mortedor

Mernosketti y “Tu jardín con enanitos”

Domi Faena le pone aceite de oliva al auto

AySA y Joaquín Levinton

Spreen debutando en fútbol argentino

Canción Diego Castro: La Totona

BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Ganador: Pollo Álvarez con De Paul

Canción más viral

Si un día estás sola (Crossover #7 Big One, Emanero, Valentino Merlo)

En otra vida (Yami Safdie, Lasso)

Hasta la luna (Bauti Mascia, The La Planta, Q´Lokura, Meri Deal, Márama)

Favorita (Ángela Torres)

Tu jardín con enanitos (Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles)

Ganador: Tu jardín con enanitos (Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles)

Ídolo musical

La T y La M

Yami Safdie

Ángela Torres

Emanero

Ganador: Ángela Torres

Premios Ídolo 2025 cerró una nueva edición con la entrega de distinciones a los creadores de contenido más destacados del país. La lista de ganadores reflejó la diversidad de propuestas que conviven en el universo digital argentino, con categorías que abarcaron desde moda hasta actualidad.