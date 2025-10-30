Pampita es de las mujeres más hermosas de la Argentina, consagrada por todos sus seguidores y colegas del mundo de la moda. A nivel internacional, destacan su rol en el modelaje y su carisma en cada evento al que participa. Fue así que el mismísimo Luis Miguel no pudo quitarle los ojos de encima, una vez que ella fue a uno de sus conciertos en la Argentina. Sin embargo, ella fue categórica y le rechazó la invitación, sorprendiendo a todos sus fanático y a una amiga que la mandó al frente.

El día que Pampita rechazó a Luis Miguel

Pampita y Barbie Simons son de las celebridades más cercanas desde hace mucho tiempo. Ambas conductoras comparten panel en Los 8 escalones y la complicidad la destacan todos sus colegas al momentos de ver sus charlas en vivo y sus comentarios respecto a la otra. Sin embargo, en los últimos programas, Simons sorprendió a todos cuando mandó al frente a Carolina Ardohaín, al rechazar al reconocido cantante Luis Miguel. “Nunca le voy a perdonar a mi amiga Pampita que no le haya aceptado la invitación a salir a Luis Miguel”, lanzó.

El momento ocurrió durante una de las preguntas a los participantes, donde debían adivinar el año de estreno de la canción “Qué nivel de mujer”, el clásico de Luis Miguel. La conductora no se controló y comenzó a bailar al son de la música, mientras recordaba de la vez que fue a verlo con Barbie. Allí, su compañera comenzó a contar: “Sí, y a vos te tiró una rosa, ¿te acordás?. Te miró, te fichó y te tiró la rosa. Me reacuerdo de ese momento. Lo que me pasó después no lo voy a decir. ¿O lo digo? Te invitó a salir”. Pampita intentó mantener el silencio e ignorar los comentarios, pero todos quedaron sorprendidos y el clip se viralizó.

La realidad es que en una entrevista por El Obsevador de Uruguay ella confesó la razón por la cual decidió rechazar esa cita. "La verdad tenía mucho levante y yo soy muy romántica, no me quería enamorar de alguien que no iba a tener algo serio conmigo. Así como con él con muchos famosos, siempre pensé lo mismo. Si tenía fama de que no iba a tener algo en serio no daba ni para tomar un café", declaró junto a la conductora, en ese mano a mano a comienzos del 2025.

