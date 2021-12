Hace unas semanas, luego de su internación dela que quedó con temor temor, Mercedes Ninci se quebró en llanto al aire tras contar que no llega a fin de mes con sus ingresos. Ahora el panorama de la periodista luce muy diferente y se mostró más que feliz junto a su nuevo novio en un viaje que hicieron juntos.

Enamoradísima, Mercedes Ninci presentó a su nuevo novio.

Armó las valijas y aterrizó en Salta con su nueva pareja, Alberto Curi Aragón. "Feliz en Salta", expresó Mercedes, etiquetándolo. Acto seguido, junto a otra postal abrazados, también volvió a expresar su felicidad. "En las nubes", escribió. El por su parte le contestó el posteo con una ternura total "Llegaste vos y floreció el cardón".

La periodista, enamorada.

Mercedes Ninci tras sufrir síndrome de vasoconstricción: "Pensé que me moría"

En julio de este año, Mercedes Ninci se descompensó al aire en "Lo de Mariana" y fue trasladada de urgencia hacia un centro médico sobre la calle Mitre. El diagnóstico fue “cefalea migrañosa y se descartó una hemorragia”. “Nada grave, un susto”, dijo ella. Tras haber sido dada de alta, el sábado siguiente volvió a ser internada. Y en comunicación con "LAM", la comunicadora explicó que se encuentra haciendo reposo tras haber presentado un cuadro conocido como síndrome de vasoconstricción reversible.

Hoy que pasaron varios días y se encuentra en su casa descansado y reponiéndose, la periodista dialogó con Ángel de Brito y contó como se sintió cuando estuvo internada y que cuidados debe tener hoy en día. "Cuando estuve internada pensé que me moría", comenzó diciendo Mercedes.

"Estoy en casa puedo caminar, puedo hacer varias cosas pero por ahora no puedo manejar, no puedo subir escaleras, no puedo levantar peso. Recuerdo que me estalló la cabeza como un estallido de golpe. Me hicieron una punción lumbar y eso me provocó otros dolores de cabeza, estuve en terapia intensiva mirando el techo varios días y me la re banqué", relató

¿Cuando podés volver a tu vida normal? preguntó el conductor. "Ayer fue al Fleni y me dijeron que podía volver a la calle en agosto", cerró entusiasmada.

