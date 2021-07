Qué es el síndrome de vasoconstricción, el cuadro que presentó Mercedes Ninci

Días atrás, Mercedes Ninci se descompensó al aire en "Lo de Mariana" y fue trasladada de urgencia hacia un centro médico sobre la calle Mitre. El diagnóstico fue “cefalea migrañosa y se descartó una hemorragia”. Según las propias palabras de la periodista “Nada grave, un susto”. Tras haber sido dada de alta, el sábado pasado volvió a ser internada. Hoy, en comunicación con LAM, la comunicadora explicó que se encuentra haciendo reposo tras haber presentado un cuadro conocido como síndrome de vasoconstricción reversible.



El neurólogo Alejandro Anderson habló con Ángel de Brito y dio detalles sobre el síndrome que presenta Ninci. "Se podría describir como una cefalea o dolor de cabeza del tipo trueno. Sobre todo tenés que pensar que es un dolor de cabeza que alcanza su máximo nivel de intensidad en menos de un minuto."

Mercedes Ninci.

"Sentís como que te explota la cabeza. Puede ser que moleste la luz, los sonidos, que den náuseas, vómitos. Puede también dar algún síntoma neurológico, como un trastorno del habla o la visión. Este es un cuadro de la perdida de la regulación del diámetro de las arterias de la cabeza, por un rato. Es reversible." explicó el neurólogo.



El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible es una entidad clínica y radiológica caracterizada por cefalea en estallido recurrente y vasoconstricción segmental multifocal de las arterias cerebrales, acompañado o no de otros déficits neurológicos, el cual resuelve espontáneamente en uno a tres meses.



También conocido por las siglas "SVCR" se caracteriza por una cefalea muy intensa de inicio súbito, cefalea en trueno (Thunderclap headache), y vasoconstricción multifocal, segmentaria y reversible de arterias cerebrales. El carácter autolimitado tanto de la cefalea como de las alteraciones angiográficas, en las primeras 12 semanas, es lo que diferencia a este cuadro de

otros que pueden llegar a presentar síntomas similares, como la hemorragia subaracnoidea (HSA) o la vasculitis del sistema nervioso central (SNC).

Mercedes Ninci antes de salir al aire en Lo de Mariana.

"Cuando se le hacen los estudios al paciente para ver las arterias, se ve que están dilatadas. Por eso duele la cabeza, pero de forma mas intensa, más rápida y es poco frecuente. Hay que descartar que no sea un ACV o un aneurisma." sumó Alejandro Anderson quien también dijo que: "Las causas son muchas. Hay desencadenantes internos o externos. Puede ser un cuadro emocional intenso, que sumado al estrés, resulta en la alteración de las arterias, la perdida de la regulación, y el dolor de cabeza."



Dicho cuadro es más frecuente en mujeres y la edad media de aparición es de 45 años. Este síndrome se ha de valorar cómo posibilidad diagnóstica en pacientes con ictus criptogénicos, sobretodo en aquellos con cefalea intensa al inicio del cuadro e infartos cerebrales simétricos o edema.



Según explicó Anderson: "Se puede llegar a repetir el episodio, pero esto se afloja y revierte. La mayor parte de los pacientes, no tienen problema que esto derive en un ACV."

Mercedes Ninci fue internada nuevamente tras descompensarse al aire

Tras haberse mostrado visiblemente emocionada con un informe sobre un incendio en Villa Itatí, Mercedes Ninci se descompuso detrás de cámara y fue asistida por el doctor Guillermo Capuya, que estaba presente en el estudio. Según la periodista fue quién le “prolongó la vida”.



A la comunicadora le subió la presión provocándole un fuerte dolor de cabeza, una cefalea que describió como “repentina y tremenda”. “Pensé que me moría y que mis cuatro hijos se quedaban sin madre”, se sinceró Ninci.

A las pocas horas de haber sido ingresada en la cínica Mitre, Mercedes Ninci recibió el alta médica y ya de regreso en su casa dijo: “Ya estoy bien, en casa. Lo único: no me dejan moverme hasta el sábado. Un embole porque no puedo ir a trabajar ni a la radio ni al canal. Ni subir las escaleras de casa. No me dejan hacer nada”, le confesó a Pia Shaw.



Sin embargo, el sábado fue internada nuevamente tras volver a sufrir fuertes dolores de cabeza: "Me sacaron de terapia intensiva. Tengo una cefalea en estallido secundario a probable síndrome de vasoconstricción", le contó hoy a Shaw en LAM.



"Estoy media destruida. Tengo que estar acostada con la cabeza para atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente dicen que es curable 100% por 100%. Me dolió la cabeza al aire y me estalló la cabeza. Estoy desesperada por trabajar", cerró la periodista.