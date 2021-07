Mercedes Ninci tras sufrir síndrome de vasoconstricción: "Pensé que me moría"

Días atrás, Mercedes Ninci se descompensó al aire en "Lo de Mariana" y fue trasladada de urgencia hacia un centro médico sobre la calle Mitre. El diagnóstico fue “cefalea migrañosa y se descartó una hemorragia”. “Nada grave, un susto”, dijo ella. Tras haber sido dada de alta, el sábado siguiente volvió a ser internada. Y en comunicación con "LAM", la comunicadora explicó que se encuentra haciendo reposo tras haber presentado un cuadro conocido como síndrome de vasoconstricción reversible.

Hoy que pasaron varios días y se encuentra en su casa descansado y reponiéndose, la periodista dialogó con Ángel de Brito y contó como se sintió cuando estuvo internada y que cuidados debe tener hoy en día. "Cuando estuve internada pensé que me moría", comenzó diciendo Mercedes.

"Estoy en casa puedo caminar, puedo hacer varias cosas pero por ahora no puedo manejar, no puedo subir escaleras, no puedo levantar peso. Recuerdo que me estalló la cabeza como un estallido de golpe. Me hicieron una punción lumbar y eso me provocó otros dolores de cabeza, estuve en terapia intensiva mirando el techo varios días y me la re banqué", relató

¿Cuando podés volver a tu vida normal? preguntó el conductor. "Ayer fue al Fleni y me dijeron que podía volver a la calle en agosto", cerró entusiasmada.

Mercedes Ninci fue internada nuevamente tras descompensarse al aire

Tras haberse mostrado visiblemente emocionada con un informe sobre un incendio en Villa Itatí, Mercedes Ninci se descompuso detrás de cámara y fue asistida por el doctor Guillermo Capuya, que estaba presente en el estudio. Según la periodista fue quién le “prolongó la vida”.

A la comunicadora le subió la presión provocándole un fuerte dolor de cabeza, una cefalea que describió como “repentina y tremenda”. “Pensé que me moría y que mis cuatro hijos se quedaban sin madre”, se sinceró Ninci.

A las pocas horas de haber sido ingresada en la cínica Mitre, Mercedes Ninci recibió el alta médica y ya de regreso en su casa dijo: “Ya estoy bien, en casa. Lo único: no me dejan moverme hasta el sábado. Un embole porque no puedo ir a trabajar ni a la radio ni al canal. Ni subir las escaleras de casa. No me dejan hacer nada”, le confesó a Pia Shaw.

Sin embargo, el sábado fue internada nuevamente tras volver a sufrir fuertes dolores de cabeza: "Me sacaron de terapia intensiva. Tengo una cefalea en estallido secundario a probable síndrome de vasoconstricción", le contó hoy a Shaw en LAM.

"Estoy media destruida. Tengo que estar acostada con la cabeza para atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente dicen que es curable 100% por 100%. Me dolió la cabeza al aire y me estalló la cabeza. Estoy desesperada por trabajar", cerró la periodista.

FL