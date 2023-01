En medio de los rumores de un nuevo romance con Keita Baldé y de vuelta en Argentina tras su breve paso por Dubai, encontraron a Wanda Nara en una librería y la tildaron de "crota". A raíz de ello, la mediática salió a defenderse y explicar por qué se mostró así.

“Voy al supermercado, a la farmacia, soy una mamá normal, como todas. Me da risa porque ¿quién va a ir a comprar por mí? Obvio que ahí no me van a ver como en Instagram, porque Instagram es mi trabajo. Mi vida real es con alpargatas y jogging. Si me pongo a pensar me trajo mucho más éxito ese look que producida. En muchas de mis citas con chicos fui al natural, porque garpa mucho. Mi consejo para tener éxito es ser normal”, aseguró Wanda Nara tras las críticas que recibió respecto a su look.

Encotraron a Wanda Nara en una librería y la tildaron de "crota"

Pero, ¿Cuál fue su look? Alejada de los vestidos de alta costura, Wanda Nara optó por lucir un pantalón tipo skinni floreado de muchos colores, junto a una remera en las tonalidades gris. Además, el toque de Glamour se dio con unas alpargatas de lujo de la firma Chanel.

El sorpresivo comentario de Wanda Nara sobre su parecido con Zaira Nara

Wanda Nara pasó la tarde al aire libre junto a su hermana Zaira Nara y respectivos hijos. También estaba su mamá, Nora Colosimo.

Mientras tomaban sol en las reposeras, la empresaria compartió un video en sus Historias de Instagram que llamó la atención de sus seguidores ya que puso en duda la paternidad de Andrés Nara de alguna de ellas dos.

"Ya me siento más Zaira que la propia Zaira", comenzó diciendo Wanda Nara a cámara. "Estoy hablando de vos", le dijo a su hermana y se recostó junto a ella.

Luego señaló: "Mismo todo: Misma cara, mismos ojos". Y la novia de Facundo Pieres agregó: "Misma madre". Y ahí fue el comentario que lanzó la ex de Mauro Icardi, con tono de telenovela: "Diferente padre". Fuera de cámara, se escuchó a Nora Colosimo exclamar: "¡Noooo!" y Zaira Nara se tapó la cara sonriendo.

Evidentemente madre e hijas se diviertes mucho cuando pasan tiempo juntas.