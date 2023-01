Wanda Nara hizo un descargo tras la viralización de sus fotos en una librería : "Soy una mamá normal"

En las últimas horas se hicieron virales unas fotos de Wanda Nara en una librería junto a su hija Francesca. En dichas imágenes, se ve a la empresaria con un look muy sencillo que dista mucho de lo que estamos acostumbrados a ver en sus redes sociales.

Al notar los comentarios acerca de su imagen, Wanda Nara utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para hacer un descargo. "Voy al supermercado, a la librería, a la farmacia, soy una mamá normal, como todas. Me da risa que digan 'uy estaba en una farmacia' y sí, ¿quién va a ir por mi?", expresó la modelo.

"Y obvio, cuando salga no me van a ver como en Instagram, el Instagram es mi trabajo y son las fotos que a veces tengo que subir. La realidad mía es esa, alpargatas, jogging", agregó la empresaria con total sinceridad.

De esa forma, Wanda dejó en evidencia que en su vida diaria se viste de esa forma y que lo que vemos en las redes está relacionado al trabajo, pero que no es su realidad de todos los días.

Wanda Nara reveló que ser sencilla le trajo más exito en sus relaciones

Como si eso fuera poco, Wanda aseguró que un look simple, rinde más a la hora de la conquista: "Me trajo mucho más éxito ese look que quizás una foto de Instagram. Con todos los chicos que salí me pasó así, me conocían de otro lado".

"Menos es más y lo natural garpa mucho. Si tengo una primera cita, muchas veces voy así, aunque no me lo crean y si les muestro fotos, se mueren", cerró Wanda muy segura de sí misma.

