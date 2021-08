Enterate que le exige Ángel de Brito a Nancy Pazos en su fuerte carta documento.

Luego de la polémica que se armó tras la pasada visita el año pasado de Florencia Peña a la Quinta de Olivos, Nancy Pazos y Ángel de Brito terminaron enfrentados y con carta documento de por medio por parte del periodista hacia su colega. La periodista lo criticó en distintas apariciones mediáticas en un móvil de Intrusos, una nota en Infobae y en su programa de radio y el conductor le mandó una carta documento, de la que ahora se filtró el contenido, según cuenta y revela Paparazzi.com.ar

Todo fue revelado en Intrusos, el mismo lugar donde explotó el conflicto. Allí, hace una semana, Pazos daba una nota para hablar de la salud de Florencia Peña cuando atacó con virulencia a De Brito: lo acusó de "hacerse el pelo... y tuitear flor de gaterío".

En las últimas horas, Rodrigo Lussich tuvo acceso al texto de la cara documento y lo dio a conocer. "Nancy Pazos me hace partícipe o miembro de una alegada operatoria de inteligencia orquestada a los fines de perseguir mediante el odio, la misoginia y la violencia de género a la señora Florencia Peña, haciéndolo incluso extensivo al colectivo de mujeres, concluyendo usted de manera infundada y errónea que una simple contestación en la red social me convierte -según sus dichos- en miembro de una operatoria que busca difamar y también hostigar personas", arranca el texto que le mandó De Brito a Pazos.

"También refiere usted que utilizo las redes de forma nauseabunda, que me dirijo de forma envenenada. Solicito que en el perentorio e improrrogable plazo de 48 horas rectifique o ratifique sus dichos para que así arbitre los medios necesarios para suprimir y cesar la difusión de los contenidos agraviantes realizados por usted, ello bajo apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales correspondientes como así se abstenga de continuar con sus conductas injuriosas contra el suscripto".

"Dentro del mismo plazo deberá usted notificarme el haber procedido al emplazado detallando las acciones concretas tomadas para procurar morigerar los graves daños y perjuicios que procede y me ha causado. Desde ya formulo expresa reserva para accionar por daños y perjuicios en su conducta inexcusable y antijurídica que usted me ha producido. Queda usted notificada".

Enterate que le exige Ángel de Brito a Nancy Pazos en su fuerte carta documento.

Ángel de Brito le mandó una carta a documento a Nancy Pazos: "Ahora entiendo"

Ángel de Brito le respondió a Nancy Pazos con una picante jugada legal. El periodista mandó una carta a documento a su colega, después de que ella lo mencionara en Intrusos.

La panelista de Flor de Equipo compartió en Twitter un furioso descargo, después de que le llegara la misiva.

"Aún no la leí, pero ahora entiendo porque nadie se anima a hablar de vos. Mientras vos te arrojas el derecho a hablar de todos, ¿me querés amedrentar con una carta documento? ¿Por qué no le pedís disculpas a @Flor_de_P en público (no como hiciste en privado) y listo?", disparó.

Todo comenzó cuando Nancy Pazos habló en Intrusos sobre el jurado de La Academia y lo atacó por el escándalo que involucra a Flor Peña y su visita a la Quinta de Olivos en pandemia.

"Un diputado de la nación dijo que Florencia Peña fue a hacerle servicios sexuales al presidente. Y Ángel de Brito se hace el pel...y escribió concretamente 'flor de gaterio'. El mismo señor que nos pidió que nos callemos cuando se casó", dijo la periodista en el aire del programa pero fue rápidamente cortada por los conductores del ciclo de América.

FL