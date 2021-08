Silvina Escudero habló sobre los rumores de pelea con su hermana, Vanina

Silvina Escudero aclaró que no está peleada con su hermana, Vanina, quien actualmente está viviendo en Uruguay con Álvaro Navia y los dos hijos que tienen juntos. A pesar de que en las últimas horas surgió un rumor de que la había dejado de seguir en Instagram.

Cuando le preguntaron si es verdad que se habría distanciado de Vanina tras su mudanza a Uruguay, la panelista respondió: "No es así, no estamos distanciadas", expresó, contundente, en diálogo con PrimiciasYa.

La aclaración de Silvina se dio luego de que Juariu descubriera que ya no se siguen en Instagram y que en medio de los rumores la panelista de Los Mammones (América) emitiera un fuerte mensaje que llamó la atención de sus seguidores de Instagram.

"Nadie jamás ve todo lo que aguantaste, solo ven la locura que te agarra cuando explotás", había dicho, misteriosa y disparando una posible pelea con Vanina.

Silvina Escudero habló sobre los rumores de pelea con su hermana, Silvina.

El gesto de Silvina Escudero que generó rumores de pelea con su hermana

Un gesto en redes sociales puede revelar una verdadera polémica familiar y fue Juariu quien mostró las pruebas de una interna entre Silvina Escudero y su hermana Vanina Escudero.

Según descubrió la panelista de Bendita, las bailarinas dejaron de seguirse en Instagram, detalle que actualmente significa una verdadera distancia.

Al parecer, fue la decisión de Vanina de mudarse a Uruguay junto a su marido, Álvaro Navia y sus dos sobrinos. Sobre esta decisión, Silvina Escudero hizo referencia días atrás en el programa de Mirtha Legrand que conduce Juana Viale.

“Vanina cuando me dijo que se iba a Uruguay ‘acá nomás, pasando el charco’. ¡Anda a c..., Vanina!”, contó la panelista de Los Mammones y siguió: “No, no es lo mejor. Es una cagada. Yo pensé que era lo mejor para mi hermana pero que se vaya a la m...”.

FL