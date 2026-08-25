Entramos a la nueva habitación de Moria Casán: rehecha de cero, decorada para el descanso y armada para sus shows y la televisión

Para recibir su nuevo cambio de década y tras el estreno de la biopic -serie autobiográfica- transmitida por la pantalla de Netflix, Moria Casán decidió hacer un cambio estructural en su lujosa mansión de Parque Leloir. Para ello, convocó a un equipo de arquitectos y diseñadores de interior para darle un refresh desde cero a su habitación. Las especialistas encargadas de este proyecto contaron en CARAS que el resultado combinó confort y funcionalidad, manteniendo como horizonte crear un espacio moderno y que tenga el sello personal de La One.

La nueva habitación de Moria Casán: un ambiente pensado desde cero

Moria Casán es una de las figuras más glamorosas y excéntricas del espectáculo argentino, y a lo largo de los años convirtió su hogar en un verdadero reflejo de su personalidad. Desde hace más de cuatro décadas, la vedette vive en una propiedad de más de 300 metros cuadrados cubiertos, donde cada ambiente tiene su sello particular. Entre ellos se destaca su imponente habitación, un espacio que decidió transformar por completo y rediseñar desde cero junto a la arquitecta María Victoria Maida, la proyectista Yohana Hobus y la directora de obra, Johana Lorenzoni.

Moria Casán con el equipo que remodeló su casa | Instagram

Las expertas hablaron con CARAS y contaron cómo fue el proceso de crear un espacio desde cero priorizando no sólo los gustos de la artista, sino también las proporciones del inmueble. “En la casa de Moría nos encontramos con un dormitorio en suite con un estilo muy de los 80. Un baño compartimentado sin guardado. Un gran jacuzzi de mármol que ya no se usaba. Un empapelado floral súper estridente. Único y súper llamativo”, explicaron.

Ante este escenario, se planeó un panorama completamente transformador con un cambio radical para “esta etapa dorada”: un dormitorio zen. En él se desplegó una serie de criterios de modernización de espacios priorizando las tendencias actuales y respetando la identidad de su dueña. Se plasmaron colores claros aptos para lograr un descanso sin sobresaltos.

Habitación de Moria Casán con vista plena a su baño | CARAS

El protagonismo recae en el porcelanato símil mármol Calacatta, elegido para revestir tanto el piso como las paredes y aportar elegancia a través de sus vetas doradas. El ambiente se completa con un espejo circular irregular de gran formato, enmarcado por apliques dorados que suman un detalle distintivo. Para acompañar la propuesta, se incorporaron plafones empotrados y tiras de LED ocultas en el cielorraso, que generan una iluminación sutil y envolvente.

En cuanto a la iluminación, la diva eligió desplegar un sistema en el que se despliegue su propio set-camarín en el que distribuyó un juego de luces que utiliza a demanda y evita la “fotosensibilidad” en sus ojos.

La pieza de Moria cuenta con un empapelado tenue, barriendo con los colores psicodélicos de la ambientación anterior. Asimismo, se tomó en cuenta la necesidad de colocar espejos y separadores vidriados para priorizar la preparación de sus shows y las presentaciones en la televisión. Los mismos están integrados visualmente a su vestidor, sector camarín y baño.

De acuerdo con la responsable de la obra, “las mejoras en las aberturas para eficiencia térmica y sonora colocando ventanas en sistema en seco”. En otras palabras, se crearon aberturas DVH con cierres super suaves y livianos para preservar la intimidad del ambiente.

Habitación y vestidor de Moria Casán | CARAS

El glamoroso baño integrado de Moria Casán: mucho mármol, vidrios y muebles hechos a medida

Una de las inquietudes de Moria Casán estaba puesta en crear un baño en suite completamente integrado que respete la privacidad propia del sanitario. El mismo cuenta con una amplia zona de vestidor creado a medida con mobiliario apto para todo tipo de vestuario: desde cajoneras de diversos altos y anchos, lugares con percheros, estantes y box de guardado.

Moria Casán en su baño remodelado | CARAS

El baño, per sé, se destaca por una estética elegante, luminosa y cien por ciento elegante, con el blanco como protagonista. Las paredes y el sector de la bañera están revestidos en mármol claro con delicadas vetas naturales, mientras que los detalles en dorado aportan calidez y una sensación de lujo silencioso.

Uno de los sectores más llamativos es el vanitory, acompañado por un gran espejo y una silla tapizada en tonos neutros. La mampara de vidrio transparente permite integrar visualmente los distintos espacios y mantiene la sensación de amplitud. En el área de la ducha, la grifería dorada se combina con un banco revestido en el mismo mármol, donde también se dispusieron algunos elementos de spa y cuidado personal.

El baño de Moria Casán | CARAS

Para mayor comodidad, se colocó un banco de descanso y un duchador, al mismo tiempo que también se agregó un nicho a lo largo de la pared con iluminación led. En esta línea, la disposición de las luces empotradas refuerza la atmósfera pulcra, delicada y contemporánea del ambiente.

Baño remodelado de Moria Casán | CARAS

El dormitorio y el baño comparten una misma identidad estética, con detalles cuidadosamente elegidos para mantener la armonía en cada rincón. Así, Moria Casán rediseñó por completo estos espacios de su lujosa residencia en Parque Leloir, donde el diseño, la elegancia y su sello personal se combinan en una propuesta tan elegante como singular.