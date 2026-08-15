De Castiglione a Pato Galmarini, todos los amores que marcaron la vida de Moria Casán

A 24 horas del estreno de la serie biográfica de Moria Casán en Netflix, todas las miradas se posaron sobre la intimidad de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino. A lo largo de su extensa trayectoria, La One no solo se consolidó como una de las actrices y vedettes más reconocidas del país, sino que también construyó un personaje público marcado por una vida sentimental tan intensa como mediática.

Sus romances, matrimonios, noviazgos y separaciones ocuparon durante décadas un lugar destacado en los medios, con historias que estuvieron signadas por la pasión, las polémicas y numerosos escándalos. Ahora, cada uno de esos vínculos cobra una nueva dimensión en la ficción, que reconstruye algunos de los capítulos más resonantes en la artista y permite conocer el detrás de escena de las relaciones que marcaron distintas etapas de su vida.

Moria Casán

Juan Carlos Bojanich, el primer marido de Moria Casán

Ana María Casanova, conocida artísticamente como Moria Casán, dio sus primeros pasos en el teatro de revista hacia fines de los años 60, mientras comenzaba a consolidar su presencia en el mundo del espectáculo. En aquella etapa inició una relación con el empresario de origen yugoslavo, Juan Carlos Bojanich, con quien contrajo matrimonio en junio de 1971. Sin embargo, años más tarde, la actriz aclararía que aquel vínculo no había representado su primer gran amor.

El matrimonio tuvo una duración aproximada de un año y terminó en medio de conflictos que, décadas después, volvieron a ocupar el interés del público. En 1998, durante su programa Amor y Moria, contó que había atravesado situaciones de violencia física durante esa relación. Sus declaraciones derivaron en una disputa judicial iniciada por Bojanich, quien reclamó una compensación económica por los supuestos daños morales ocasionados por los dichos de la artista.

A modo de respuesta, el hombre declaró en Diario Libre: “Estuvimos 3 años de novios y uno de casados. Ella era muy celosa; yo la dejé y me fui de casa. Entonces conocí a Analía, mi actual mujer, y nos fuimos a Paraguay. Hace 36 años que estamos juntos, fijate qué golpeador que soy”, ironizó, buscando desmentir las acusaciones de violencia. Asimismo, sumó: “Moria es ‘yo, yo, yo’; lo único que le interesa más que ella es la plata. Es tan egoísta y mala persona, que tuvo un programa que venía sin rating y tuvo que inventar que yo era un golpeador”.

El conflicto legal se prolongó durante varios años, hasta que finalmente la Justicia rechazó el reclamo en octubre de 2010 y consideró que las expresiones de Moria estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión. El desenlace puso fin a una extensa controversia que había comenzado más de una década antes y permitió que la artista volviera a referirse a aquella etapa de su vida como una experiencia de la que logró salir al tomar la decisión de separarse y priorizarse.

Juan Carlos Bojanich, exmarido de Moria Casán | Instagram

Carlos Sexton, el primer gran amor de su vida

Carlos Sextón fue una figura clave en la vida sentimental de Moria Casán durante una etapa decisiva de su carrera. Empresario y representante de futbolistas oriundo de Junín, provincia de Buenos Aires, conoció a la artista cuando ella comenzaba a destacarse como vedette en el espectáculo de revista y, a partir de entonces, iniciaron una relación que se prolongó durante más de una década.

Años después, la actriz recordó ese romance con particular afecto y lo ubicó entre los vínculos que más la marcaron. En esta línea, el hombre veinte años mayor que ella estuvo a su lado en momentos especialmente difíciles para ella, entre ellos la enfermedad y la muerte de su padre. Al hablar sobre sus relaciones del pasado, Moria destacó el lugar que ocupó el empresario y aseguró que aquella fue una etapa en la que se sintió especialmente feliz.

Moria Casán y Juan Carlos Bojanich | X (ex Twitter)

Mario Castiglione, el padre de Sofía Gala

Mientras mantenía su relación con el empresario Carlos Sextón, Moria Casán conoció a Mario Castiglione, su compañero de revista y se enamoró profundamente. Unidos por el teatro, el humor y una particular complicidad que también trascendía los escenarios, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del espectáculo. El romance fue tan profundo que decidieron unirse en matrimonio y, en 1987, ambos se convirtieron en padres de Sofía Gala, la primera y única hija de la conductora.

"Mario venía de una vida bohemia, era muy culto, amante de la política. Era un tipo muy cabeza abierta, y conservador a la vez, como me gustan a mí. Un día entra a mi camarín y me dice que estaba enamorado. Así empezamos nuestra relación", contó la diva al recordar el inicio del romance. Más allá de su casamiento, juntos compartieron numerosos proyectos artísticos traspasando el plano personal.

Tiempo después, a principios de los años 90, el amor entre Moria y Mario llegó a su fin, aunque mantuvieron un trato cordial por la crianza de su hija. Tras su separación, el artista comenzó a mantener un perfil cada vez más bajo y se apartó progresivamente de la pantalla televisiva. En sus últimos años atravesó un complejo cuadro de salud a raíz de un cáncer de colon, enfermedad que afectó de manera considerable su estado físico. Finalmente, el 21 de mayo de 2000, murió a los 54 años. Sus restos fueron trasladados a un cementerio de la ciudad de La Plata, donde fueron sepultados.

Moria Casán y Mario Castiglione | Redes Sociales

Luis Vadalá: del amor con Moria Casán al escándalo

Luis Vadalá fue una de las parejas que acompañó a Moria Casán durante una extensa etapa de su vida. Ambos comenzaron su noviazgo a principios de los años 90 y permanecieron juntos durante más de una década. El vínculo convirtió al exautomovilista en una figura conocida para el público, especialmente por la constante exposición mediática que rodeaba a la conductora.

Con el paso de los años, la relación atravesó distintas crisis hasta llegar a la separación en 2001. El final estuvo marcado por fuertes cruces mediáticos y diferencias entre ambos, que terminaron trasladándose a los principales programas de espectáculos y a la Justicia. La ruptura se convirtió así en uno de los episodios más mediatizados de la vida sentimental de Moria, con declaraciones de ambos lados y una disputa que se extendió durante varios meses.

Después de separarse, Vadalá continuó vinculado al ambiente artístico y llegó a participar en Gran Hermano Famosos en 2007, además de involucrarse en algunos proyectos teatrales. Sin embargo, con los años optó por llevar un perfil alejado de las cámaras y se dedicó a otras actividades laborales. Murió el 23 de julio de 2023, a los 69 años, después de atravesar una enfermedad terminal.

Luis Vadalá y Moria Casán | Redes Sociales

El romance fugaz con Gustavo Massud

A finales del 2001, Moria Casán vivió un breve, pero intenso romance con Gustavo Massud, un empresario vinculado al rubro gastronómico. El flechazo entre ambos se produjo en un restaurante de comida árabe y, aunque la relación no prosperó durante mucho tiempo, alcanzó cierta repercusión por la popularidad de La One. Luego de la separación, continuó con su actividad empresarial lejos de los medios y mantuvo un vínculo cordial con Moria. El paso de los años no impidió que volvieran a cruzarse en público: en 2018, el hombre fue invitado a Incorrectas, el ciclo televisivo que por entonces encabezaba la artista.

Gustavo Massud, Moria Casán | Captura de pantalla de eltrece

Xavier Ferrer Vázquez: el hombre que conquistó los ojos de Moria

Un año después, Moria Casán conoció a Xavier Ferrer Vázquez, un empresario que rápidamente se convirtió en su pareja. El vínculo avanzó a gran velocidad: apenas quince días después de conocerse, ambos decidieron apostar por la convivencia y comenzaron una relación que ocupó un lugar destacado en la vida de la artista. El noviazgo se extendió durante aproximadamente cuatro años y estuvo acompañado por una fuerte exposición mediática. Con el tiempo, la relación atravesó distintas crisis y terminó definitivamente en 2006, después de varios episodios que llevaron a la pareja a protagonizar numerosas noticias en los medios.

Xavier Ferrer Vázquez, ex de Moria Casán | Redes Sociales

El casamiento relámpago con Humberto Poidomani

La historia de amor entre Moria Casán y Humberto Poidomani también ocupó un capítulo inesperado en su vida. En diciembre de 2019, la diva sorprendió al revelar que se había casado en Florencia, Italia, con el artista plástico y empresario, luego de algunos meses de relación. Aunque el vínculo fue intenso, ambos continuaron con sus vidas en distintos países y apenas llegaron a compartir unos quince días de convivencia.

A pesar del poco tiempo que pasaron juntos, Moria siempre destacó la admiración que sentía por su exesposo y lo ubicó entre los hombres más importantes de su vida. Durante su participación en PH (Telefe), expresó: “Tengo una profunda admiración por él. Yo siempre tuve admiración por los tres hombres que considero de mi vida: Carlos Sexton, el padre de mi hija, Castiglione, y este”.

La relación entre ambos no comenzó en 2019. Los artistas se conocían desde hacía décadas. Durante los años 60 y 70, él fue propietario de reconocidas discotecas porteñas y, con el paso del tiempo, dejó ese mundo para dedicarse de lleno a las artes visuales. Su trayectoria como artista plástico lo llevó a desarrollar gran parte de su carrera en el ámbito internacional, especialmente en Miami, donde continúa vinculado al mundo del arte.

Moria Casán y Humberto Poidomani | Redes Sociales

Pato Galmarini, el último amor de Moria

La historia de amor entre Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini comenzó de una manera inesperada. Ambos se conocieron en los años 90, cuando el histórico dirigente peronista fue invitado al programa A la cama con Moria, conducido por la vedette. Tres décadas después, el destino volvió a cruzarlos y aquella antigua química se transformó en un romance. En junio de 2021, Moria confirmó públicamente la relación y describió a Galmarini como su “profe virtual de historia del peronismo”.

Pocos meses después de blanquear el romance, la pareja ya hablaba de convivencia: la mamá de Sofía Gala se fue a vivir con Galmarini a su mansión de parque Leloir y destacó que se trataba de una relación diferente a las que había tenido anteriormente. También remarcó el fuerte enamoramiento que sentía por el dirigente y definió el vínculo como una experiencia especial en una nueva etapa de su vida.

"Con él siento compañerismo, que vamos a la par. Me transmite una sensación machista. Somos parecidos, pero a la vez no dejamos de ser individuales. Por eso esta etapa juntos fue también de ir aprendiendo… Volver a disfrutar de las cosas simples y espontáneas. Salimos a caminar, nos tiramos a leer… Hacemos todo lo básico en costumbres. Y no vamos por la política. Él sí me enseña de historia y yo le cuento de este mundo del arte del que no conocía a nadie. Somos parte de esta nueva ´sylver generation´ que famosos del mundo hoy viven como Pamela Anderson y Liam Neeson. Es nuestro nuevo erotismo. Es mantener una relación seria, comprometida, pero sin convivencia", confesó en una entrevista que mantuvo con Caras.

En diciembre de 2021, dieron otro paso en su relación con una particular ceremonia íntima junto a sus seres queridos. No pasaron por el Registro Civil ni por una iglesia, sino que decidieron celebrar un compromiso de manera informal y fiel al estilo de la pareja. Tiempo después, incluso anunciaron la intención de realizar una celebración en La Bombonera. En 2022 viajaron juntos por Europa y se mostraron muy enamorados.

Pato Galmarini en +CARAS

A lo largo de su vida, Moria Casán protagonizó romances que dejaron su huella tanto en su vida sentimental como en su recorrido artístico. Desde sus vínculos más importantes, como el que mantuvo con Mario Castiglione, hasta relaciones que sorprendieron por su intensidad y espontaneidad, cada pareja acompañó distintas etapas de su vida. Fiel a su personalidad, nunca ocultó sus sentimientos y atravesó cada historia con la misma libertad y determinación que la convirtieron en una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino.