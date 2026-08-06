Netflix reveló el misterio de la serie de Moria: las historias de su vida que contará

Netflix abre las puertas de la historia de Moria Casán con una producción que promete ser un homenaje a su vida, su carrera y su impacto en la cultura popular argentina. La serie llamada “Moria” se estrenará el 14 de agosto, en vísperas de los 80 años de la actriz, vedette y conductora.

Qué dirá la nueva serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán

La serie de Netflix ofrecerá un retrato íntimo y artístico de Moria Casán, enfocándose no solo en sus logros profesionales, sino también en su personalidad única, estilo transgresor y su incansable búsqueda por reinventarse. La narrativa se centrará en su vida personal, sus romances, amistades, socios en el teatro y en la pantalla y los momentos decisivos que la convirtieron en un ícono nacional.

Moria Casán//Instagram

“La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina”, explica la sinopsis oficial de Netflix. La ficción está dirigida y escrita por Javier Van de Couter, bajo la producción de About Entertainment, una importante compañía audiovisual liderada por Armando Bo, Mercedes Reincke, Natacha Cervi y Ezequiel Olemberg.

Serie Moria//Netflix

Durante la presentación del avance, Moria Casán expresó su gratitud hacia el público y sus seguidores: “Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación. Gracias a ustedes”, afirmó en su programa, donde también resaltó la importancia de su vínculo con sus admiradores. La diva añadió con humor y emoción: “Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá”, reforzando el mensaje de que su carrera y legado están profundamente ligados a su audiencia.

Estos son los personajes de la vida de Moria Casán que aparecen en la serie de Netflix

La biopic de Moria Casán cuenta con un elenco de lujo, encabezado por tres actrices que encarnarán a Moria en diferentes etapas de su vida: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Desde sus comienzos hasta la consolidación como vedette, actriz y conductora. Entre los personajes revelados que marcaron la vida de la artista está Mario Castiglione como “el gran amor de la vida de Moria”, interpretado por Marco Antonio Caponi. También, aparecen dos versiones de Susana Giménez, la primera a cargo de Micaela Riera que hará de la diva cuando era compañera de Moria en el teatro Revista y la segunda lo hará Leticia Brédice en un rol de confidente y enfocada en los años 90.

Micaela Riera como Susana de los '80 y Leticia Brédice como Susana de los 90//Netfix

La lista de figuras que participan en la serie de Netflix suman a Hernán Jiménez como Jorge Porcel, dupla humorística de la diva en pantalla, Sebastián Rosso como Alberto Olmedo, su compañero del teatro revista, Javier Pedersoli como Carlos Rottemberg, el reconocido productor teatral y amigo.

Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Sebastián Rosso como Alberto Olmedo

Otros personajes que aparecen en la biopic de Moria Casán en Netflix son: Fito Páez que lo encarnará Giuliano Pianetti y que recreará la participación que tuvo en el programa “A la cama con Moria”, Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich, el empresario que le dio la oportunidad en sus comienzos; Luis Machín como Carlos A. Petit, el empresario teatral, guionista y director que la descubrió y la llevó al teatro, María Fernanda Callejón como Zeta, su mejor amiga, Eloy Rossen como Galo su mano derecha, Rafael Ferro como Carlos Sexton, un hombre importante en la vida de la diva y Joaquín Ferreira como Luis Vadalá, una de sus amores en la década de los ‘90.