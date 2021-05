Entre lágrimas, Juana Viale despidió al aire a Victoria Céspedes, su mejor amiga

La muerte de Victoria Césperes fue un golpe durísimo para Juana Viale. Es por eso, que se esperaba que diga algunas palabras en algunos de sus programas de fin de semana. En el día de ayer, la actriz abrió el programa, antes de presentar a los invitados de esta noche, homenajeó a "su hermana del alma".

"Hola, buenas noches, como están todos en su casa? Bueno yo un poquito nerviosa, como todos saben, o algunos no saben, mi amiga la uruguaya, "pim", partió, pero yo tuve la honra de conocerla, de vivirla y amigos que están acá presentes también, y ella no me hubiese permitido no trabajar porque era una laburante incesante, así que estamos acá haciendo el programa. No se fue, solamente cambió de piel. Así que un beso muy grande al guerrero que tuvo a su lado, a Luis. Un beso enorme. a todos los amigos y todos los familiares. A Chela especialmente que es su mamá. Bueno, voy a hacer el programa y voy a hacerlo lo mejor que pueda", dijo Juana Viale en el inicio del programa "La Noche de Mirhta".

Además, a la hora de presentar su look, Juana Viale tuvo presente todo el tiempo a su amiga Victoria Cépedes. "Voy a mostrar lo que tengo puesto que es un vestido de paillet azul noche, pollera tableada y hojas ad hoc con strass así que "Uru" me vestí de gala para ti, hermosa. Y la bijou me la hizo Gino Bogani y Mauri Catarain me maquilló con magia por supuesto porque estos ojos no saben lo que era cuando llegué porque eran dos compotas". completó recibiendo un aplauso de todos en el estudio.

Para el final, con lágrimas en los ojos, la conductora de 39 años aseguró: "Es muy triste perder a gente que uno ama".

El apoyo de Nacho Viale a Juana tras la muerte de Victoria Céspedes

Nacho Viale apoyó a Juana Viales minutos antes de salir al aire.

"Emocionado y orgulloso. Honrado de ser tu hermano. Admiración total de como saliste al aire haciendo realidad lo que la Uru hubiese querido. Es un orgullo acompañarte en cada paso. Hoy lo hiciste desde el corazón y llena de amor", escribió primero.

"Sin necesidad que nadie te adule y a pesar de los silencios, cumpliste con todo, como pudiste y con creces. Felicitaciones @ViaJuani. Te amo, siempre juntos!"