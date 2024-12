Julieta Ortega, Rosario Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen estrenaron hace algunas semanas la tercera temporada de Las pibas dicen, su podcast que sale todos los domingos por Blender y que en esta nueva entrega cuenta con invitados de lujo y también con temáticas que llegan a lo profundo en su público, al que supieron cosechar y escuchar en este tiempo que se desarrolló el programa y alcanzó notorierad.

La apuesta de Las pibas dicen es clave, se trata de cuatro amigas que charlan acerca de temas existenciales en primera persona con algo de humor y con una mirada auténtica y cercana. “Esto lo creo en todo, en la actuación y en la vida, cuando uno se pone más personal y específico más chances tiene de generar un espejo en el otro, porque se puede teorizar sobre varios temas que pueden quedar en generalizaciones si no te ponés específica. Esa fue siempre nuestra premisa”, aseguró Julieta en una entrevista que mantuvo con Revista CARAS junto a su fiel amiga, Ana Paula Dutil.

“En esta tercera temporada del programa abrimos el juego a nuestras oyentes y con esta idea de que a todas nos pasa lo mismo, hubo dos temas que propusieron ellos, como miedos y vida después de los 50”, asegura la actriz.

Con respecto a los invitados de esta temporada (Natalia Oreiro, Maitena, Sebastián Ortega, entre otros) y por qué los eligieron, Julieta y Ana revelaron que muchas veces es difícil porque las propuestas sobre ciertos temas pueden no ser del interés o el invitado puede tener miedo a tocar ciertos temas. “Cuando nos sentamos las cuatro a hablar del a temporada nos pusimos a hablar de temas que nos atravesaban, yo iba a hacer uno que los invitados no querían hacer, sobre la ex y la actual, pero luego pasé y elegí hablar del perdón, algo de lo que terminé de profundizar este año”, comenta Dutil, dejando entrever la forma de trabajo del equipo.

Un proyecto entre amigas que se convirtió en un éxito inesperado

El origen de este proyecto surgió, como cuentan las propias protagonistas, de la necesidad de hablar y compartir experiencias en un ambiente relajado. Sin embargo, lo que comenzó como un simple intercambio de ideas entre amigas rápidamente se transformó en un podcast que alcanzó una repercusión inimaginable.

“Cuando empezamos, no sabíamos cuánto público íbamos a tener. Fue una sorpresa ver la recepción que tuvo y cómo fue creciendo en cada temporada”, confiesa Julieta Ortega. “Yo personalmente aprendí mucho trabajando con Julieta, Rosario y Fernanda, cada una tiene su rol…por ejemplo Julieta es una gran productora y aprendí muchísimo de ella, como de Fer que ilustra y es todo…y después Rosario que fue la que tuvo la idea del podcast. Lo que hacemos es muy honesto, algo que nos pasa y que tenemos en común”, agrega Dutil.

La dinámica del podcast radica en la autenticidad de las conversaciones. Tanto Julieta como Ana Paula destacan que, aunque las charlas parten de sus vivencias personales, logran resonar en un público amplio. Esto se debe, en gran parte, a su habilidad para abordar temas universales como la salud mental, las relaciones y los desafíos cotidianos.

Uno de los desafíos más grandes para ambas fue equilibrar su relación de amistad con las demandas de un proyecto profesional. “Trabajar con amigas o familia no es sencillo. La línea entre lo personal y lo laboral se cruza constantemente, y eso puede ser agotador”, explica Julieta.

El proceso creativo también tiene su complejidad, especialmente en la etapa de preproducción. Cada episodio pasa por un riguroso proceso de revisión y edición, en el que participan varias personas del equipo. “Es un trabajo que no para, pero el resultado vale la pena”, dice Ana Paula.

Mucho más que un podcast

Uno de los aspectos más destacados de Las Pibas Dicen es su enfoque en la salud mental. Ana Paula compartió cómo su propia experiencia al hablar de la depresión en un episodio tuvo un impacto significativo en los oyentes. “Recibí mensajes de personas que estaban pasando por situaciones muy difíciles. Eso me llevó a pensar en cómo podíamos ayudar más allá del podcast”, afirmó.

A raíz de esta experiencia, Ana Paula inició un ciclo de charlas gratuitas en Buenos Aires, en colaboración con el gobierno de la ciudad. Estas reuniones, aunque no son terapias formales, brindan un espacio de contención y apoyo para quienes enfrentan problemas de salud mental.

Con tres temporadas, Las pibas dicen se prepara para una cuarta entrega. Según Julieta y Ana Paula, esta nueva etapa buscará seguir superando las expectativas y abordar temas aún más profundos, siempre desde la mirada honesta que las caracteriza. “La esencia del podcast es compartir experiencias entre amigas, pero entendemos que hay temas que pueden enriquecerse con la mirada de un experto”, aclara Ana Paula.

Más allá del éxito comercial, Julieta y Ana Paula coinciden en que el podcast fue una experiencia transformadora a nivel personal. “Nosotras no pretendemos ser psicólogas ni dar consejos de vida. Simplemente compartimos lo que sentimos y aprendemos en el camino”, cierra Dutil.