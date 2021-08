Escándalo en La Academia: se filtraron chats en medio de quejas por los reemplazos

Lo que comenzó como una herramienta de contacto entre equipos se terminó convirtiendo en la pesadilla de los participantes de “La Academia”, con el grupo de WhatsApp en el centro de la polémica.

Creado por Rocío Marengo y administrado por un selecto grupo de bailarines, en este espacio fue donde se gestó la campaña contra los reemplazos y se las acusó a Luciana Salazar y Lourdes Sánchez de mandar fotos subidas de tono. De hecho, la esposa del Chato Prada fue eliminada del grupo hace tan solo unos días.

Tras la filtración de algunos chats, en los que se acusa a Mar Tarrés de jugar con ventaja al haber sido reemplazada por su coach antes de ser eliminada, Lourdes habló en “La Previa” y se mostró aliviada de haber sido eliminada del grupo.

“Yo no quiero estar, gracias; y menos en un grupo tan careta porque todos los que están ahí son unos caretas. Y, ¿sabén por qué? Porque tengo mucha información de dos participantes que están ahí adentro, que en cámara festejan y dicen ser amigos, cuando yo tengo captura de cómo defenestran a participantes que están acá adentro. Yo voy a decir eso, así que son unos caretas”, dijo la conductora del programa, tras revelar que su salida fue realizada por Sofía Jujuy Jiménez tras una junta de firmas para eliminarla.

Otra de las famosas que se refirió al grupo fue Flor Vigna que, a principio del certamen, blanqueó sus ganas de retirarse. “Hablan mucho, somos millones. Entonces yo hay muchas cosas que me pierdo. Estoy a punto de eliminar el WhatsApp, pero no por el grupo. Lo uso por laburo, pero viste que te cansa estar todo el tiempo. Me cansan los grupos porque me quedo medio afuera, cuando lo veo hay como 300 mensajes”, dijo.

La filtración dejó expuesta a Marengo que tomó una drástica decisión: hizo a todos los miembros administradores para así evitar las polémicas.

Marcelo Tinelli se va de vacaciones: qué pasará con La Academia

Es un año atípico para Marcelo Tinelli y, en medio de la batalla por el rating con La Academia, el conductor decidió hacer un stop y viajar a la Patagonia con Guille Valdés.

Mientras la competencia con La Voz Argentina resulta cada más complicada, el Tinelli viajará al Sur junto a su mujer y su hijo menor, donde descansará en medio de esta nueva etapa. Para ello, las grabaciones de La Academia se adelantaron en el ritmo de cumbia, que actualmente están realizando los participantes del reality.

"Se podrá tomar jueves, viernes, sábado, domingo y lunes… Así que tiene grabado estos programas para poder hacerlo. Quizás vuelve el lunes para hacerlo en vivo, pero los de mañana y pasado ya están grabados. Se puede ir tranquilo unos días a Esquel a disfrutar de su casa maravillosa frente al lago Lácar", confirmó el periodista Leo Arias en Gossip, el programa que conduce Laura Ubfal por Net Tv.