Tras confirmar públicamente su relación con L-Gante en una transmisión en vivo de Instagram, Wanda Nara se despachó con un contundente descargo en sus redes sociales. En este mensaje, la empresaria apuntó contra su exesposo, Mauro Icardi, y se defendió de las críticas que recibió, especialmente de seguidores turcos del delantero del Galatasaray.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara compartió un comunicado bajo el título "Turquía", en el que dejó claro su postura frente a las críticas y defendió su derecho a ser feliz. “La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo con quien me haga bien”, escribió, dejando en claro que su decisión de comenzar una relación con L-Gante.

En su descargo, Wanda también lanzó indirectas hacia Icardi, incluyendo la cuestión de la manutención y la lucha por recuperar a las mascotas de sus hijas. “Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo. Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”, señaló Wanda.

“Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar. Mientras fui feliz estuve, cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino”, expresó la empresaria, dejando en claro que su relación con Icardi está terminada.

Para finalizar su descargo, Wanda se dirigió directamente a aquellos que cuestionan su capacidad como madre: “No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena MADRE. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión, al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”, afirmó.

El romance con L-Gante: de los rumores a la confirmación

Wanda Nara y L-Gante habían sido vinculados románticamente desde hace meses, aunque ambos mantuvieron el misterio hasta ahora. La confirmación llegó en un vivo Instagram donde la pareja intercambió besos y palabras de afecto, sellando públicamente su relación con un “te amo”.

Desde su separación, Mauro Icardi continuó su carrera en Turquía, mientras que Wanda regresó a Buenos Aires para concentrarse en su vida laboral y en el cuidado de sus hijos. Sin embargo, la distancia y el nuevo romance de Wanda no fueron bien recibidos por el público turco, donde muchos la tildaron de “traidora”. Fue en este contexto que la empresaria decidió alzar la voz y expresar su verdad.

