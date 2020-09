Esmeralda Mitre habló tras la polémica por el test de coronavirus

En la tarde del martes un verdadero escándalo se suscitó con Esmeralda Mitre, de quien se informó que había dado positivo por coronavirus, sin embargo, el resultado final indicaba que la hija de Bartolomé Mitre no tenía Covid-19.

“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comunicó con la producción del programa, con Marcelo Tinelli, el Chato Prada y todas las autoridades de Laflia, para decir que hubo un error por parte de ellos con el documento de Esmeralda, era muy parecido al de otra persona y ellos asumen ese error”, aseguró Gabriel Fernández en Hay que ver.

Tras la preocupante situación, y ante el miedo de la producción del ciclo de El Trece, Esmeralda se realizó un nuevo hisopado que finalmente confirmó su negativo.

Luego del revuelo generado, la participante rompió el silencio durante el arranque del certamen y aseguró: "Yo todo lo que es el juego me lo banco, nada es personal acá, esto es un juego que a mí me gusta, jamás mordería la mano del que me da de comer y tampoco jugaría con la salud de los demás", comenzó.

"A mí me trataron de presunta asesina y hay un punto donde hay que tener un poquito de piedad...no soy kirchnerista pero les deseo lo mejor porque es un gobierno democrático, yo estoy acá injuriada por una mentira y estoy acá, bancándome esto", dijo quebrada.

Sobre su análisis, Esmeralda explicó que se lo hizo el viernes pasado, antes de ir al certamen y que todo estaba bien: "Yo ya tenía el resultado y no había ninguna sospecha, no tuve síntomas, me lo hice por precaución", reveló.

Sobre este error y su futuro accionar, Mitre reveló que sus abogados se están haciendo cargo del tema, "Que vayan a fondo contra el Gobierno de la Ciudad, yo llamé para que digan que es mentira (...) filtrar algo que es personal mío es ilegal y que el Jefe de Gobierno salga a decir lo que dijo (...) ¿Lareta de qué me estás hablando?", apuntó contra el Jefe de Gobierno porteño.