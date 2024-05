Este viernes 10 de mayo de 2024, Karina Rabolini e Ignacio Castro Cranwell dieron el sí en el histórico Palacio Paz, también conocido como Palacio Retiro, sede del Círculo Militar.

Así fue el espectacular look de Karina Rabolini en su casamiento con Ignacio Castro Cranwell

La ex modelo y el secretario de Comunicación de Tigre organizaron una fiesta exclusiva donde sus invitados fueron sus seres queridos más cercanos. El evento se destacó por la elegancia y la alegría de todos los presentes, creando un ambiente que los protagonistas recordarán siempre.

Según Santiago Sposato, el periodista de LAM, Karina llegó al lugar a las 16 horas y reservaron 19 habitaciones del Palacio Paz para que los invitados pudieran dormir después del brindis tras el casamiento por civil.

En cuanto a su look para el civil, la ex modelo eligió un conjunto sastrero con falda en tono nude y un blazer oversized. Completó el look con una cartera Hermes a juego y unos lentes de sol. También llevó el cabello recogido con un poco de volumen.

Para la gran fiesta, Karina Rabolini optó por un conjunto de dos piezas super elegante y chic de Evangelina Bomparola. Llevaba una blusa de seda blanca de mangas con volumen y una falda con una leve cola y detalles que tenían relieve. Además, llevaba un ramo de flores naturales tipo silvestres. En cuanto a su maquillaje era super natural y llevaba el cabello semi recogido con mechas.

Ignacio Castro Cranwell lució un impecable look clásico con traje negro. Sin dudas, una fiesta que el secretario de Comunicación del Municipio de Tigre y Karina Rabolini recordarán por siempre.

AF.