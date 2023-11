Las elecciones presidenciales están cada vez más cerca y, luego de compartir en varias oportunidades su ideología política, Esteban Lamothe sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta oficial de Instagram una clase de ritual religioso que armó para uno de los candidatos.

Recordemos que el actor ya había hablado sobre la especie de santuario que tenía en su casa, en donde ora y colecciona estampitas. En diálogo con Paparazzi, Esteban compartió: “Tengo ese espacio donde suelo orar, pedir y agradecer. Soy creyente, pero no de la iglesia”.

Imagen reciente de Esteban Lamothe.

Y Lamothe agregó en esa entrevista: “Voy poniendo allí estampitas, vírgenes, rosarios, cosas que me traigo de los viajes. Cuando estamos de gira también aprovecho para traerme”. Sin embargo, ahora el galán publicó una nueva imagen de ese rincón en donde sumó un detalle bastante polémico.

El altar de Esteban Lamothe.

En la foto que compartió Esteban Lamothe en sus historias de Instagram se ve claramente como, rodeado de estampitas de San Cayetano, la Virgen y San Expedito, aparecía una boleta de Sergio Massa, uno de los candidatos que aparecerán en la mesa electoral del próximo domingo.

Qué dijo Esteban Lamothe sobre Javier Milei

Lo primero que reveló el actor en una reciente entrevista fue por qué no le gusta el candidato de La Libertad Avanza: “Cuando veo imágenes de Milei, no es una persona que me den ganas de escuchar. Tiene como un tono un poco violento, que no me gusta, entonces me cuesta”.

Por último, Esteban Lamothe le pidió a los argentinos que no voten a Javier Milei: “No tiene que ganar Milei. No voten a Milei, no lo hagan. Es lo único que le puedo decir al pueblo argentino. Me parece que tiene unas formas horribles, que es un asco cómo se maneja, cómo grita y cómo insulta”.

J.C.C