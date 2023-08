Esteban Lamothe es reconocido por su indudable talento actoral. A sus 46 años ha protagonizado importantes producciones, como "Sos mi hombre", "Farsantes", "Las Estrellas", "Guapas" y "Educando a Nina", que lo convirtieron en un artista admirado, integral y seguido por miles de personas.

En las últimas horas su nombre vuelve a resonar, esta vez por las redes sociales, debido a la difusión de un curioso video en el que se revela un dato extraño y curioso del intérprete.

Esteban Lamothe, el Jesús de Tierra Santa

Según la cuenta de TikTok @paraqueteanotes, en el parque temático Tierra Santa, ubicado en Costanera, utilizaron el cuerpo de Estaban Lamothe para hacer una representación de Jesús en yeso. Según el actor, esta experiencia fue toda una pesadilla. De acuerdo con el video, el intérprete fue cubierto completamente con el material para que la empresa pudiera obtener una silueta cercana o conocida del hijo de Dios.

Es importante destacar que el parque temático Tierra Santa es conocido por sus representaciones bíblicas y recreaciones históricas en tamaño real, lo que atrae a numerosos visitantes cada año. Sin embargo, el video viral mostró una situación inesperada y controversial. En él, se puede ver a una caricatura de Esteban Lamothe siendo cubierto con yeso para moldear la figura de Jesús.

Los comentarios para Esteban Lamothe no se hicieron esperar. Mensajes como: "Yendo a mirar desde abajo", "Padre nuestro", "No sabía que el dato me iba a resultar tan interesante", "Qué bendición" y "Me lo llevo a mi casa", se pueden leer.

