El miércoles, en LAM, el programa de Ángel de Brito, contaron cuanto estaban cobrando los ex hermanitos por trabajar como presencia. Los ex hermanitos cotizan desde los 100 hasta los 4000. Quien también reveló lo que sacaba en presencias, fue la angelita Estefi Berardi. El dato lo tenía el conductor y fue la misma panelista quien confirmó esa información. Además, contó cómo fue su experiencia en esa campaña.

“Yo sé quién te pasó eso y tuve un problemón con eso”, comenzó diciendo Estefi y a continuación explicó el motivo. “Era una campaña de bikinis, no sé bien qué, y habíamos hecho un arreglo de 100 mil pesos”. Luego, continuó contando la anécdota con las fotos que hicieron y la respuesta del dueño de la marca con el resultado de las fotos: “No le gusto la foto, no quedó conforme con la locación”. Luego, mostraron la foto de la campaña que hizo la angelita años atrás en Paraguay.

La panelista de “Mañanisima”, conducido por Carmén Barbieri, habló de Cinthia Fernández y Mica Viciconte, dos de las influencer que viven en el mismo country y contó que ambas tienen problemas con los vecinos. Si bien es de público conocimiento por todo lo que está pasando Cinthia junto a su vecina Leila y el “Gas Pimienta Gate”, Estefi, reveló que la pareja de Fabián Cubero tiene inconvenientes, no de la misma índole, con vecinos porque ofrecería productos por Whatsapp

Junto a su compañero Pampito, revelaron: "Acá está vendiendo una freidora. La vende a mitad de precio. Y tenemos más, porque también vende una pecera. Acá el vecino Miguel Ángel, harto, le pone: '¿A qué hora termina el mercado de las pulgas?'. Tiene razón". Luego, Estefi agregó: "¿Quién es el administrador del grupo? La tiene que echar. Micaela todo eso va al estado de WhatsApp".

A todo esto, Pampito agregó: "Todo esto estaba transcurriendo mientras Cinthia Fernández se estaba puteando con los vecinos y tirándole gas pimienta". Luego, la panelista agregó: "Ahora, ¡Qué mala suerte ser vecina de estas dos juntas! ¡Qué mala suerte!". Antes de terminar, agregó un picante comentario: "Una te vuelve loco por WhatsApp y la otra te tiran gas pimienta".

