Este año no fue el mejor para Sofia Aldrey, ya que se enteró que Fede Bal le fue infiel con varias mujeres y se viralizó en los medios. Por eso, la mujer decidió filtrar varios chats en los que su exnovio hablaba con varias celebridades de los medios.

Entre esas figuras se encontraban Claudia Albertario, quien admitió haber estado con el actor, y Estefi Berardi, quien aún al día de hoy lo niega a muerte y discute con cualquiera que le diga lo contrario. De hecho, ella decidió iniciarle acciones legales a Aldrey.

Estefi en LAM.

Por su parte, este viernes, Sofia Aldrey tuvo una entrevista con Socios del Espectáculo, en donde aprovechó para hablar un poco sobre como está actualmente. "Estoy soltera. Estoy muy bien, con mi familia, con mis amigos. Encontrándome conmigo, con mi trabajo. Estoy tranquila. Fue un año difícil así que ahora estoy soltera, trabajando, divirtiéndome", compartió la ex de Fede Bal.

Imagen reciente de Sofía Aldrey.

Sin embargo, la incomodidad se comenzó a ver en Aldrey cuando el notero le consultó: "¿Cómo sentís que obraste en el después? ¿Hacés algún mea culpa (por filtrar los chats)? ¿Alguna autocrítica?". "No quiero hablar del tema", respondió ella.

Por último, el notero sin filtro le mencionó a la panelista, con quien tiene problemas legales: "Viste que algunas chicas se sintieron heridas (con lo que pasó), como Estefi Berardi". Haciéndole una mirada fulminante y muy incómoda, Sofía terminó la nota con un "gracias" y se fue.

Qué mas contó Sofía Aldrey en su primera entrevista desde su escandalosa separación con Fede Bal

Por primera vez, Sofía Aldrey se animó hablar frente a una cámara tras su polémica separación y habló sobre su vida y cómo se encuentra para Socios del Espectáculo: "Estoy soltera. Estoy muy bien, con mi familia, con mis amigos. Estoy reencontrándome conmigo, con mi trabajo. Estoy muy bien. Tranquila", explicó.

Por otro lado, la mujer quizo aclarar que se sentía un poco incómoda al estar en una nota, ya que la empresaria se caracterizó por no tener interés en los medios y ser perfil bajo durante toda su relación con Fede Bal: "La cámara y el micrófono me pone nerviosa".

Sofía junto a Fede Bal.

Luego el notero le consultó si está utilizando aplicaciones de citas,y Sofía aclaró: "Cuando tenga que aparecer algo, aparecerá. No uso aplicaciones. No me gusta. Las usé hace mucho tiempo, cuando recién salían. Ahora estoy bien. Fue un año difícil. Estoy soltera, trabajando y divirtiéndome".

Por último, cuando le preguntaron por sus sentimientos por Fede Bal, Sofía Aldrey respondió molesta en Socios del Espectáculo: "Para mí ese tema es un tema cerrado. No quiero hablar".