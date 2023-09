Silvina Luna falleció el pasado 31 de agosto y la noticia sacudió al país entero. Hace un rato se desarrolló el velatorio en la casa O’Higgins y luego fue enterrada en el Cementerio de la Chacarita, específicamente en el Panteón de Actores, el cual fue la última voluntad que le pidió a su hermano Ezequiel y lo cumplió.

Desde Mañanísima, mientras miraban el móvil en vivo en el velatorio de Silvina y llegaban sus conocidos, Estefi Berardi recordó la última cena que compartió junto a ella y quebró en llanto al no poder creer que había llegado el día de despedirse: ‘’Pensé que se iba a recuperar y que iba a continuar, ella quería ser mamá, a mí me lo contó en la última cena que tuvimos", empezó diciendo, tras revelar el gran sueño de Silvina.

Ante la revelación, Carmen Barbieri, consultó: "¿Ella había congelado óvulos?", preguntó Carmen Barbieri y la panelista relató: "Sí, ella había congelado óvulos, lo contó en lo de Ángel de Brito, por eso lo digo, sino después me dicen que cuento detalles, ella en esta cena me había dicho que su sueño era ése y que tenía un montón de cosas por vivir, ella no se quería morir", expresó.

Silvina Luna

La conductora mencionó que Silvina nunca había bajado los brazos y Estefi sumó: ‘’Ella quería seguir viviendo’’. Finalmente, Pampito, agregó sobre el deseo que tenía Silvina Luna una vez que todas sus complicaciones de salud terminarán: ‘’Quería tener una vida normal, lo que más me impactó de esa entrevista que le hizo Ángel, que fue la última, es esas ganas de volver a lo cotidiano, volver a lo natural, a poder irse a tomar un café cuando quisiera, ella decía: 'Cuando yo puedo salir a tomar un café, para mí es un logro'. Eso a mí me impactó mucho", cerró.

El sueño de Silvina Luna: ser madre

En una entrevista íntima en mayo por LAM que le hizo Ángel de Brito a Silvina Luna había revelado su mayor sueño: "A veces sueño, cuando me trasplante, pueda tener un bebé o adoptar un niño. Quiero devolver todo ese amor que me dan a mí a alguien", había expresado la ex Gran Hermano. .

