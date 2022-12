Estefi Berardi reveló por qué se separó de Mauricio Colello: "No me estaba sintiendo feliz"

Estefi Berardi confirmó el viernes 16 en "Mañanísima" que se separó de Mauricio Colello, con quien estaba en pareja desde hacía tres años. La noticia tomó por sorpresa a todos sus compañeros ya que nadie sabía de su ruptura.

Ante la sorpresa, Ángel de Brito le preguntó en "LAM" cómo estaba. "Estoy bien, estuve mal antes, yo siento que hice el duelo antes porque fue algo que se venía hablando. Por eso también lo cuento ahora porque la decisión ya está tomada", respondió Estefi Berardi.

Estefi Berardi.

A pesar de que confirmó que fue una decisión de ella y que es definitivo, la panelista reconoció: "Es durísimo, es difícil, seguramente tenga momentos donde ms ienta mal, pero es parte del proceso de superarlo con el tiempo".

"No me estaba sintiendo feliz. Nos costaba encontrarnos. Empezas a ver que no es la persona con la que te ves a futuro, que crees que no es para vos, somos el día y la noche prácticamente. Cuando te das cuenta que no es la persona, que no te llena o que no te sentís feliz es horrible, se habló mucho y en un momento dije 'Bueno, ya está', porque siento que si está pasando eso hay que seguir adelante y en algún momento llegará otra cosa que me haga 100% feliz, no a veces sí y a veces no", detalló Berardi en relación a los motivos que la llevaron a separarse.

Estefi Berardi contó cómo reaccionó su expareja cuando hablaron de la separación

"A veces te amás un montón y con amor solo no alcanza", sentenció Estefi y aseguró que su pareja no tenía intenciones de terminar la relación. Aunque para ella ya no había vuelta atrás por lo que decidió ser ella quien puso punto final.

"Él es más de charlar las cosas, de tratar de solucionar y a mí me desgasta un poco todo eso y siento que no va", reconoció la panelista cuando le preguntaron qué pensaba él al respecto.