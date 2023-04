Nació un nuevo enfrentamiento entre las ‘’angelitas’’. Las protagonistas de la pelea son Nazarena Vélez y Estefi Berardi, luego de que la mamá de Barbie Vélez la llame ‘’cagona’’ a su compañera luego de señalar que le tiene miedo a Carmen Barbieri. Tras estas acusaciones, Estefi no dudó en arremeter contra la panelista.

Desde su cuenta de Instagram, Estefi Berardi habilitó la cajita de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores y la panelista contestó varias dudas de los usuarios, entre ella una sobre su compañera: “De diez cuando Naza te acusó de cagona y vos le retrucaste. Para mí también le tiene miedo a Yanina”, le escribieron.

La dura respuesta de Estefi Berardi

Sin dudar, Estefi atacó a Nazarena: ''Miedo no, pánico. No la contradice en NADA”, reveló la angelita, iniciando así un nuevo conflicto entre las integrantes del programa de chimentos que dirige Ángel de Brito.

Nazarena Vélez apuntó contra Estefi Berardi: "Me di cuenta que sos bastante cagona"

Cuando comenzó LAM, se inició un debate acerca del enojo de Carmen Barbieri con LAM, y Nazarena Vélez aprovechó la ocasión para realizar un comentario acerca de Estefi Berardi: "Hoy me di cuenta que sos bastante cagona Estefi, yo no pensé que eras tan cagona. Cuando Carmen te dijo 'no me defendés', te pusiste muy nerviosa", señaló.

Nazarena Vélez y Estefi Berardi

La panelista, lejos de quedarse callada le contestó:. "No me da cagazo nada casi". Y Nazarena arremetió: "Fuiste cagona. Te quiero decir que tu cara fue de cagona", y Estefi contraatacó: "Vos le tenés cagazo a Yanina, desde el primer día".

D.M