Estilo camisero con falda anudada, el vestido con el que Pampita adelantó la próxima tendencia del verano

En medio de rumores de un posible retoque estético en su cara, Carolina "Pampita" Ardohain mostró el look trendy que lució en Londres, donde se encuentra acompañando a nuevo amor, Martín Pepa, y cautivó a todos. Mientras en Argentina se hacen presentes las bajas temperaturas, la modelo disfrutó del clima soleado y adelantó qué se llevará en verano.

Pampita deslumbra con la prenda "must have" de la próxima temporada

Las palabras estilo y elegancia describen los looks de Pampita. La modelo hace honor a sus conocimientos sobre la moda y siempre elige los atuendos que más la favorecen. Precisamente, durante un partido de polo en Londres, donde se encuentra junto a su pareja Martín Pepa, lució la prenda "must have" que será imprescindible en el armario durante la temporada primavera verano.

Se trata de un vestido largo camisero de rayas verticales en colores rojo y blanco de diseño relajado y corte irregular con mangas arremangadas y nudo frontal que acentúa la cintura. Como calzado, Pampita llevó sandalias con taco alto en tono camel que estiliza la figura y de accesorios eligió dos ítems con aires sofisticados que acompañan el conjunto a la perfección: brazaletes dorados, lentos de sol y clutch rojo de la reconocida firma Gucci.

El look fresco y trendy de Pampita en Londres.

Este outfit veraniego y sofisticado que lució la conductora es ideal para eventos al aire libre porque es cómodo, fresco y con su toque elegante. En este caso, Pampita lo escogió para una tarde londinense en un entorno chic y campestre acompañada de su nuevo novio, quien el pasado 1 de junio celebró su cumpleaños en la residencia de su hermana en Inglaterra.

A través de su cuenta de Instagram, donde posee más de 8 millones de seguidores, la empresaria compartió las imágenes de su atuendo y, a los pocos minutos, su posteo cosechó miles de "Me gusta" y halagos por parte de su público fiel.

Pampita

Carolina Ardohain nos tiene acostumbrados a su cabello suelto y lacio, pero en esta oportunidad fue un poco más allá y sorprendió con su beauty look: pelo con raya al medio y trenza baja lateral con algunos mechones sueltos. Este estilo relajado y bohemio es perfecto para días cálidos porque es fácil de mantener y enmarca el rostro. Asimismo, se caracteriza por ser minimalista, ya que solo lleva una colita negra para sujetar el peinado y no hay otros accesorios a la vista.

Por otra parte, la top model optó por su clásico maquillaje, que se destaca por su acabado natural, luminoso y fresco. El makeup incluye una piel radiante y uniforme, sombras mate, un poco de rubor en crema y labios en tono nude, logrando así una estética sofisticada y clean.

El beauty look de Pampita en una tarde campestre.

Sin dudas, Pampita adelantó la próxima tendencia del verano con su vestido estilo camisero con falda anudada que se llevó todas las miradas en las redes y en el lugar donde se hizo presente para disfrutar de una tarde soñada.