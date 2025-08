El estremecedor relato de Cecilia Roth sobre lo que vivió en España: “Terminé haciendo lo que no quería hacer”

Cecilia Roth hace unos años hizo una confesión estremecedora. En una entrevista brindada en el ciclo radial Perros de la calle, la actriz reveló que fue violada durante su estadía en Madrid por un periodista español, conocido de su expareja.

El estremecedor relato de Cecilia Roth sobre lo que vivió en España con un periodista amigo de su exnovio

“A mí me violaron en Madrid”, comenzó relatando con crudeza, y explicó que durante mucho tiempo no pudo hablar del tema por la negación que la atravesó: “Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía”.

Según Roth, el abusador era más amigo de su ex novio que suyo, y aprovechó un momento de vulnerabilidad para manipularla emocionalmente. “Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'Vení, charlemos'. Después, fuimos a su casa y no es no. Pero parece que a veces 'no' puede ser sí. 'Pero si tenés ganas…', y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente”, recordó.

Cecilia Roth

La actriz detalló que el hecho quedó “muy borrado” en su memoria, al punto de no recordar ni el nombre ni el rostro del agresor: “Lo bloqueé totalmente. Era un periodista español pero no me acuerdo ni cómo era la cara de este tipo. Mirá el nivel de negación de hace años… Seguramente tenía miedo de que me digan que yo lo había provocado, o que si yo no quería no pasaba. Ahora me siento con la obligación de contarlo”, agregó.

Durante la charla, Cecilia Roth también se refirió a cómo fue procesar este hecho a lo largo del tiempo: “Nunca más en mi vida me volvió a llamar. Él sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta en el momento. Yo no quería. Estaba claro. Me dio tanta angustia que estaba guardado, hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir. Seguramente en otro momento no lo comentaba”, sentenció.

Además de contar su lamentable experiencia en Madrid, Cecilia Roth habló del escándalo con Tristán durante las grabaciones de "Historia de un clan". La actriz fue contundente al asegurar que el comportamiento del actor era de conocimiento general en el set: “Lo que había que hacer era no dejarla sola con Tristán. Todo el mundo sabía que él se pasaba. Venía de la revista, que igual eso no justifica nada”, mencionó.

Cecilia Roth

Estas declaraciones surgieron días después de que Rita Pauls, su compañera en la serie, denunciara que fue acosada por Tristán durante el rodaje. Cecilia Roth respaldó a la joven actriz y explicó: “No es fácil para una mujer contar esto; es un dolor y una situación en la que fuiste sometida a una situación que no querías y está tu cuerpo en el medio”.

Pese a estos episodios oscuros ocurrido en el viejo continente, Cecilia Roth siguió con su vida y su exitosa carrera interpretativa. Hoy por hoy, es una referencia importante dentro del rubro, ganándose el respeto de toda la industria.

AM