Cecilia Roth fue una de las tantas exiliadas durante la dictadura militar. Su padre en 1976 le había dicho que la estadía en España sería de un año, no obstante, esto se extendió por una década. Ya de adulta fue uno de los grandes amores de Fito Páez. Vivieron una historia que hoy en día aún se recuerda.

La actriz estuvo la noche del viernes en LAM en un íntimo mano a mano con Ángel De Brito, en donde, a corazón abierto, Cecilia Roth rompió el silencio y contó cómo fueron esos años en el exterior. "Arrancás a hacer cine acá en Argentina. Dictadura. Te tenés que ir. ¿Cómo es el exilio?", preguntó directo el conductor del ciclo.

Tras un suspiro, Roth respondió: "Para los griegos era el mayor de los castigos. Tremendo el exilio. La sobrevivencia o el instinto de vivencia de cada uno de nosotros hace que sigas viviendo en otro sitio y que incluso, lo puedas volver tuyo. Pero Madrid fue enseguida una casa. Muy amigable", partió comentando bajo un tono pausado, pero dulce, tal como ella se caracteriza.

Después recordó que cuando llegó a España, este país estaba atravesando un proceso de transición hacia la democracia. Asimismo, reveló que por muchos años sintió rencor por Argentina. "Yo estaba muy enojada con Argentina en ese momento. Era una joven de 18 años que tenía un novio que amaba, amigos de toda la vida y entonces tenía mucha bronca. Es más cuando llegué a España, mis amigos no fueron argentinos. No me vinculé. El enojo y la poca curiosidad por lo que ya conocía", continuó una polémica Cecilia Roth, asegurando que a esa edad quería conocer nuevas experiencias y otra cultura.

Cecilia Roth y su vínculo con Pedro Almodóvar

Ante el cuestionamiento de Ángel De Brito sobre el trabajo de Cecilia Roth con Pedro Almodóvar y sus películas de "culto", la intérprete descartó que las producciones en las que participó tuvieran ese fin. "Fue un Almodóvar pobre hasta la Ley del Deseo eh. Este fue cuando él renunció a Telefónico porque hasta ese entonces era empleado", repasó.

Cecilia Roth.

Tras sus trabajos con Almodóvar, regresó al país en democracia, y lo hizo con la intención de "cerrar un paréntesis o abrir otro paréntesis". "No deja de ser mía Argentina, yo soy argentina y quiero ver cómo es esa Argentina, no la que yo recuerdo, sino la de hace doce años más tarde", destacó Cecilia Roth emocionada.

AM