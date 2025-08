La exesposa de Carlos Mac Allister contó cómo fue tener su segundo hijo sabiendo que su marido le era infiel

Silvina Riela rompió el silencio y reveló una historia familiar hasta ahora desconocida. En una entrevista con Socios del espectáculo en el año 2024, la madre del futbolista Alexis Mac Allister contó que su exesposo, Carlos Javier Mac Allister, fue padre de una hija con otra mujer mientras ella cursaba su segundo embarazo.

La esposa de Carlos Mac Allister contó cómo fue tener su segundo hijo sabiendo que su marido le era infiel

“Nosotros vivimos que Javier tuvo una hija extramatrimonial con una chica mientras yo ya estaba embarazada de Kevin, mi segundo hijo”, confesó Silvina, haciendo referencia al nacimiento de Abril, la media hermana de Alexis, Kevin y Francis.

Riela detalló que se enteró de la infidelidad por el propio Carlos Mac Allister: “Habla bien de él que me lo dijo de frente. No me enteré por ningún lado. Me dolió, lloré, hice terapia… un montón de cosas, y encima estaba embarazada", recordó.

Pese al duro momento que atravesó, Silvina explicó que eligió continuar con su matrimonio y procesar la situación en familia. “Nosotros hicimos todo. Hicimos ADN, seguimos en pareja, tuvimos a Alexis. Son cosas que van pasando y uno después va resolviendo”, dijo con madurez.

También se refirió al juicio social que enfrentó como mujer engañada: “Es feo decir ‘vos sos la cornuda’, porque a veces dicen eso. Pero es parte de la vida, y es bueno poder llevarlo adelante y ordenarlo. Para eso existen las leyes y los abogados especializados”, agregó.

Pese a que este episodio marcó la vida y matrimonio de Silvina y Carlos Mac Allister, ambos criaron a sus hijos y llevaron a Alexis Mac Allister al fútbol profesional y ser figura clave de la Selección Argentina.

AM