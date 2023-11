Eva Bargiela se encuentra participando del Bailando 2023 y su vida se volvió muy pública desde que está en el certamen. La participante no está pasando por su mejor momento personal luego de su separación con Facundo Moyano. El dirigente político presentó a su nueva novia y la modelo estuvo muy cerca de Miguel Ángel Silvestre.

En una nota con Socios del Espectáculo, el periodista le consultó a la modelo: "¿Cómo está la relación?". Eva respondió sin rodeos: "Neutra, prefiero guardármelo para mí, obviamente que hay diálogo, hay cosas".

"Nuestra separación fue medio abrupta, se enteraron ustedes casi al mismo tiempo que nosotros, capaz que por inmadurez nuestra... Pero hay muchas cosas de por medio, así que tratando de llevarlo con tranquilidad", siguió la modelo. "Me decís 'por inmadurez nuestra', ¿algo responsable te sentís de lo que pasó?", le preguntó el notero.

"No, pero tampoco me gusta echar culpas todo el tiempo. Me incluyo, soy parte de esa relación, la relación es de los dos y si se expuso la responsabilidad es de los dos, aunque haya sido él quien lo dijo", declaro la participante del Bailando 2023.

"Me pidió disculpas. Yo creo que son procesos, hay enojos, hay momentos, y hay que pasarlo. Creo que no soy la primera persona del mundo que se separa o tiene una crisis con su pareja... En esos momentos uno actúa como puede, no como quiere. Hay que tratar de tener madurez para llevarlo a cabo de la mejor manera posible", agregó Bargiela.

"No es una prioridad para nosotros. Nosotros nos casamos por amor, eso es un papel y llegado el momento de hacerlo, se romperá, no sé qué se hace. Yo no tengo ni abogados, siempre me preguntan '¿cómo viene el divorcio?', y yo la verdad ni me preocupé por eso todavía", cerró Eva Bargiela sobre el divorcio legal que atraviesa con Facundo Moyano.

