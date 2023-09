Facundo Moyano y Nicole Neumann vivieron una historia de amor que inició en agosto del 2017. El legislador y la modelo en primera instancia negaron un acercamiento, sin embargo, al final, tras una cita en Puerto Madero y luego de haber sido capturados en fotografías juntos en España, blanquearon su romance.

El primer acercamiento de los tortolitos ocurrió después que la amiga de la mediática compartiera una selfie con ella en Instagram. "Subí una foto junto a Nicole en Instagram. Muchos amigos me escribieron pidiendo que les presentara a Nicole pero cuando me escribió Facu dije 'éste capaz que le gusta' y le dije a Niki 'es buenmozo por qué nos va a comer con él', contó la periodista Connie Ansaldi en una de las ediciones de Cortá por Lozano.

La primera cita entre Moyano y Neumann se especuló que había sido en Palermo, pero no fue así, finalmente se concretó en un lujoso lugar de Puerto Madero. Aquella noche de invierno, según Ansaldi, ella dejó la camioneta en Recoleta y luego él se ofreció a llevarla.

En esa misma edición de Cortá Por Lozano, Nicole no negó la salida y reveló que Facundo Moyano le escribió días después de que Connie subiera la foto en sus redes sociales. "Me mandó mensajes y a los tres o cuatro días de eso salimos a comer. Yo comí cosas veganas, pero él no. Pedimos una ensalada de pepino, otra de kale con algo que no me acuerdo y vino, pero no tomé nada". Asimismo, aseguró que no estaba enamorada ni saliendo con nadie.

"¿Si lo conozco? No voy a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Yo estoy en todo mi derecho de tomar un helado con amigos... y es todo lo que tengo para decir. Me parece atractivo. Podría ir a tomar algo y comenzar una relación con él", sentenció la ex de Fabián Cubero.

La prueba que confirmó el romance entre Facundo Moyano y Nicole Neumann

Semanas después, fueron vistos en España muy juntos y a los besos. Un paparazzi los registró en un restó de Madrid y luego, fueron vistos en la embajada de Argentina, visitando al diplomático Ramón Puerta.

No obstante, en su llegada al país, tanto Nicole como Facundo negaron haber ido a Europa en un plan romántico y que, el encuentro de ambos fue por cuestiones de trabajo y casualidad.

Facundo Moyano y Nicole Neumann junto al embajador Ramón Puerta.

No obstante, ya era más que evidente de que había un amor entre ellos. Pero, la historia de Facundo Moyano y Nicole Neumann terminaría muy rápido. En septiembre fue la confirmación de la relación, pero ya, para el mes de diciembre de 2017 habían rumores de crisis y ruptura.

Por qué terminó la relación de Facundo Moyano y Nicole Neumann

Los motivos que llevaron a la finalización del vínculo según GENTE, es porque Nicole Neumann se cansó de la negativa de Facundo Moyano a ser fotografiado juntos para no frivolizar su imagen por la política, y verlo en Punta del Este en el cumpleaños de Susana Giménez fue la gota que derramó el vaso. Además, se supo que cuando ella estuvo en la costa uruguaya, el dirigente se negó a visitarla y tampoco le dio likes a las publicaciones que ella realizaba en Instagram. Esto la molestó aún más y a pesar de que hubo intentos de reconciliación, al ser dos mundos diferentes, no pudieron llegar a un punto en común y continuar con su amor.

