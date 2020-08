Así se incentiva Eva de Dominici para entrenar en cuarentena

Eva de Dominici compartió un video en el que muestra cómo se incentiva para empezar la semana entrenando con todas las energías. A puro baile y música bien alta, la mamá de Cairo Cruz animó a todos sus followers en este feriado.

"Vamos señores que es lunes y Heisenberg lo sabe... no hay mejor manera de empezar la semana.... Así entrenamos... de manera virtual. Canción: Eye of the tiger/ Survivor", expresó la actriz de 25 años en su cuenta ofic ial de Instagram.

Cabe recordar que la pareja de Eduardo Cruz hace algunas semanas reveló el duro camino que tuvo que atravesar para amigarse con el mundo deportivo; en el posteo, la intérprete confesó que nunca le gustó hacer gimnasia.

En la actualidad, su mayor desafío es ser constante en sus entrenamientos y acompañarlo con una buena nutrición: "Me hace bien física y mentalmente. Me desapareció el dolor de espalda y me da motivacion y por supuesto noto los cambios".

Con todo el humor, en el día de hoy Eva demostró una vez más que todo depende de la predisposición que se ponga en cada una de las activiades a realizar de forma diaria y fue furor en las redes sociales.