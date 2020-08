Karina Jelinek se va a Ibiza en plena cuarentena tras su eliminación en el Cantando

Karina Jelinek tomó una radical decisión que generó polémica. Después de su eliminación en el Cantando 2020, la modelo viajará en Ibiza en un momento crítico de la pandemia por el coronavirus.

"Voy a estar en Ibiza. Mis amigos me están esperando, es una invitación de mi cumpleaños", dijo en Los ángeles de la mañana y descartó la posibilidad de regresar el certamen por un repechaje.

"Me encantó estar acá. Lo disfruté, obvio. Estoy re bien. Le agradezco a la gente que me votó, realmente. Me sorprendió el resultado, pero bueno", disparó disgustada por los resultados.