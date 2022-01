En 2019, Eva de Dominici dio a luz a su hijo Cairo tras transitar unos difíciles primeros meses de embarazo. Ahora, abrió su corazón para hablar sobre la maternidad sin tapujos.

"La maternidad me conectó con la vida, pero también con la muerte. Con la idea de finitud. Con la certeza de que mi hijo algún día morirá. Una contradicción a la gran experiencia, al acto de valentía que significa ser mamá. Hoy confirmo que me gusta más este presente con Cairo que los primeros meses juntos", dijo en diálogo con “Teleshow”.

La actriz atravesó el embarazo en soledad y lejos de casa. Si bien su pareja, Eduardo Cruz, estaba allí para ella, la sensación de vacío estaba latente.

Eva de Dominici habló sobre las dificultades de la maternidad.

"Pude conectar con mi pichón cuando nació. Lo miraba y me emocionada pensando: 'Listo, te solté, ya estás en la vida'. Pero a la vez tuve una sensación de orfandad, de soledad total. Me vi en un nuevo contexto y lejos de todo. Solo quedaba Silvia, su NSC (New Care Specialist), Ella me contuvo. Me escuchó llorar toda la noche. Sería la primera de varias en ese estado. Pero yo seguía con la cabeza en otra dimensión. Toqué fondo. Todo era una crisis. Todo me angustiaba. Un día pensé: ‘¿Esta será mi vida de aquí en más?’", agregó.

Tras tocar fondo, Eva de Dominici se reinventó en el rol de mamá, el que hoy disfruta y toma como ocupación full time, aunque sabe que en la maternidad no todo es color de rosas.

"Bajé mis exigencias conmigo misma, me permití el ocio, algo que jamás había logrado, y entendí que debía parar. Cambié mucho después de ser mamá. Me paré de otra manera. Con más entereza y determinación. Aprendí a valorar y administrar mejor el tiempo. A afinar mis búsquedas. A definir hacia dónde quiero ir", concluyó.

Eva de Dominici declaró que su hijo le cambió la vida: "Con Cairo volví a nacer"

A pesar de ser celosa de su vida privada, Eva de Dominici habló del desafío que enfrentó con la maternidad. "Creo que volví a nacer con Cairo. Es increíble lo que uno aprende. Me hizo ser más consciente y saber ponerme aún más en los zapatos del otro. Sobre todo, le tengo una gran admiración a las madres", dijo en una anterior entrevista con Verónica Lozano.

"Muchas cosas uno le critica a sus padres, pero cuando estás del otro lado entendés que es muy difícil y cada uno hace lo que puede. Mi hijo es maravilloso, la cosa más bella que vi", agregó la mamá de Cairo.