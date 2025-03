Evaluna Montaner apostó a una de las tendencias más fuertes del 2025 y sorprendió con su cambio de look

La talentosa cantante Evaluna Montaner llegó a la Argentina junto a su esposo, Camilo Etcheverry, para acompañarlo en su show en Buenos Aires. En su paso por el país, la artista decidió renovar su imagen con un impactante cambio de look que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.

Evaluna sorprendió con un cambio de look siguiendo una de las tendencias 2025

Tras arribar a la ciudad con sus hijas Indigo y Amaranto, Evaluna pasó por el estilista y apostó por una de las tendencias capilares más destacadas del 2025: el color cobrizo tridimensional. Este tono, que combina matices cobrizos, dorados y su base natural, le otorga mayor luminosidad al rostro y resalta sus facciones de manera sutil y elegante.

Evaluna Montaner

El estilista encargado de su transformación explicó: "Lo que hicimos fue transformar su melena, que en gran parte era natural. Se trabajó con una base cobriza más naturalizada, reduciendo los tintes rojizos y logrando un efecto de profundidad gracias a la combinación de tonos cobrizos, dorados y su base natural". Además, para potenciar aún más la armonía en su imagen. Evaluna apostó por otra tendencia en auge el “match de ceas”, logrando una perfecta combinación entre el color de su cabello y el de sus cejas.

El nuevo look de Evaluna fue presentado en su paso por Argentina y rápidamente causó furor en las redes sociales. Sus seguidores no tardaron en elogiar su transformación con comentarios como "Lo hermoso que te quedó ese cambio de look", "ese color de cabello te luce demasiado", "ese rojo te queda perfecto" y "OMG, perfect colour".

Evaluna Montaner en Instagram

El cobrizo tridimensional, que combina rojo y naranja en una mezcla vibrante, se posiciona como uno de los tonos más buscados del año. Celebridades como Emma Stone, Kendall Jenner, Dua Lipa y Sienna Miller ya han apostado por esta tendencia, consolidándose como una de las más irresistibles del 2025. Evaluna no fue la excepción y se sumó a esta moda con un cambio de imagen que resalta su belleza natural y refuerza su estilo sofisticado y moderno.

Sin duda, Evaluna Montaner sigue marcando tendencia no solo en la música, sino también en el mundo de la moda y la belleza, consolidándose como un referente de estilo para sus seguidores.

N.L