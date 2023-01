Evangelina Anderson y Martín Demichelis llegaron a la Argentina hace aproximadamente un mes junto a sus hijos. La familia se va a instalar aquí porque el exfutbolista fue contratado por River Plate.

Desde que se mudaron, la modelo comparte casi todo su día a día en las redes sociales, sobre todo en las Historias de Instagram.

En esta ocasión, realizó un posteo con una foto de ella sola arriba de un avión y contó que se volvió a Alemania.

"Como ya les conté hace unos días en mis historias, en el avión sólo me permitieron viajar con 3 de mis perritos, por lo tanto dejé a Pouppée al cuidado de mi amiga y ahora voy por ella", comenzó contando Evangelina Anderson. Y continuó: "Además, tengo que hacer la mudanza Múnich-Bs As (solo me traje algunas maletas para estos días, las cuales se demoraron pero finalmente llegaron después de muchos reclamos y gracias a la gente de AA2000 en Argentina que se movieron a full).

Por último señaló: "También voy a terminar los trámites que conlleva irte de un país. Allá voy"

Evangelina Anderson y Martín Demichelis festejaron el cumpleaños de su hija Lola: "Es el primero en Argentina..."



Evangelina Anderson y el nuevo DT de River Plate Martín Demichelis, se encuentran viviendo nuevamente en Argentina. La modelo compartió con sus seguidores de Instagram un lindo mensaje para su hija Lola Demichelis, quien cumplía años: “Disfrutamos tanto que se me pasó compartirlo con ustedes. El 18/01 festejamos los 10 años de Lola. Fue su primer cumple en Argentina con toda nuestra familia y amigos”.

El festejo de cumpleaños se dio en la casa quinta de los abuelos de Lola, donde estuvieron presentes todos los familiares: “Llegaron los primos de Córdoba. Amo que estén todos juntos en la casa de mis papás divirtiéndose así”. La pool party tuvo juego como un “pony mecánico”, el reloj loco y otros inflables que usaron en la pileta de la casa. La hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis disfrutó su cumpleaños a pleno.