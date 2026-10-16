Evangelina Bomparola, Lola Teuly y Javier Iturrioz coincidieron en una nueva edición de BAFA

Evangelina Bomparola recibió a invitados del mundo de la moda, el arte y la cultura en una nueva actividad realizada en su espacio de Avenida Alvear. Entre los asistentes estuvieron Lola Teuly y Javier Iturrioz, quienes formaron parte de una jornada que combinó diseño, creatividad y distintas expresiones artísticas. El encuentro también permitió observar las elecciones de estilo de las figuras y conocer algunos detalles de una propuesta que integró diferentes disciplinas en un mismo escenario.

La nueva edición de BAFA se destacó con la presencia de Evangelina Bomparola, Lola Teuly y Javier Iturrioz

Evangelina Bomparola, Lola Teuly y Javier Iturrioz formaron parte de una nueva edición de BAFA, un encuentro que volvió a reunir referentes de la moda, el arte y la cultura en la ciudad de Buenos Aires. La propuesta tuvo lugar en la boutique de la diseñadora sobre Avenida Alvear, donde se desarrolló una intervención artística que invitó a generar un diálogo entre distintas disciplinas y a recorrer el espacio desde una nueva perspectiva.

Evangelina Bomparola

Para la ocasión, la diseñadora eligió un estilismo íntegramente negro compuesto por prendas de corte recto con volúmenes bien marcados. Eligió una blusa de construcción asimétrica, con pliegues que recorrieron el torso y un cuello cerrado que aportó estructura al conjunto. Completó el look con un pantalón de vestir de cintura alta, acompañado por un cinturón fino y detalles metálicos visibles. Los accesorios en tonos dorados, entre ellos una gargantilla rígida, aros geométricos y una pulsera de eslabones, aportaron contraste a la propuesta.

Lola Teuly

En su llegada al evento, Lola Teuly optó por una versión clásica de la sastrería en negro. Lució un blazer entallado combinado con un top de escote redondo y pantalones rectos de caída limpia. El estilismo se completó con sandalias de taco y accesorios dorados, entre ellos una cadena con dije de cruz y aros circulares. El cabello recogido en un rodete bajo con mechones sueltos acompañó una propuesta alineada con las líneas tradicionales del tailoring femenino.

Moda y arte se encontraron en una nueva edición de BAFA

El encuentro tuvo lugar en la boutique de Evangelina Bomparola, que abrió sus puertas para recibir a invitados, figuras del diseño y referentes culturales en el marco de la tercera edición de BAFA. La iniciativa se desarrolló junto a la artista visual Mariela Vita, cuyo trabajo intervino la vidriera del local y se integró al universo creativo de la firma. La propuesta buscó establecer conexiones entre el diseño, las artes visuales y el entorno urbano.

Lucila Sperber, Evangelina Bomparola y Marina Vollman.

Mary Vigil, Jossie Bridge y Julieta Spina

Sol Larrosa, Evangelina Bomparola, Javier Iturrioz, Lola Teuly

Jossie Bridge, Evangelina Bomparola, Grace Ratto, Julieta Spina

La actividad también puso el foco en el intercambio entre distintas expresiones creativas. En ese contexto, la presencia de invitados como Javier Iturrioz acompañó una jornada donde la moda funcionó como punto de encuentro para el arte contemporáneo. La intervención se incorporó a la identidad visual de la boutique, reforzando el concepto de una experiencia donde las disciplinas dialogaron dentro de un mismo espacio. La nueva edición de BAFA volvió así a reunir referentes en un evento que combinó diseño y producción artística en pleno corazón de Recoleta.

VDV