Sin Lola Teuly, las fotos de Mauricio Macri en un exclusivo evento de la noche porteña: amigos, influencers y Djs Internacionales

Mauricio Macri disfrutó de un exclusivo evento en la Costanera, rodeado de DJs de famas internacional, amigos e influencers de todo tipo. Todas las fotos de su noche, que reunió música y gastronomía de primer nivel en la Costanera.

Música y amigos: la velada que disfrutó Mauricio Macri lejos de su pareja Lola Teuly

Mauricio Macri fue una de las figuras que se destacó en una exclusiva noche de música electrónica en Buenos Aires. Sin la compañía de su novia Lola Teuly, el expresidente llegó a MARO Costanera acompañado por sus amigos Guido Zárate y Leo Mateu, entre otros invitados. Durante la cena, el grupo disfrutó de la propuesta gastronómica del chef Alan Solnicki y probó diferentes vinos de Ribera del Cuarzo.

Mientras tanto, en la terraza del restaurante, Archi Open Air, se desarrollaba un encuentro exclusivo que tuvo como protagonistas a los italianos Alex y Frederick Fognini, integrantes de Mind Against. Los DJs internacionales fueron los encargados de musicalizar una de las noches del ciclo, en una previa de su presentación de este sábado en la fiesta Arcana, en Entre Ríos.

Mauricio Macri en un exclusivo evento de la noche porteña (Crédito: RED CARPET AGENCY)

Leo Mateu y la modelo Mica Murua (Crédito: RED CARPET AGENCY)

Las influencers Ash Mateu y Titina Waith (Crédito: RED CARPET AGENCY)

El encuentro entre Mauricio Macri y los DJ italianos Alex y Frederick Fognini

En medio de la celebración, los artistas se enteraron de que Mauricio Macri se encontraba cenando en el restaurante y manifestaron su interés por conocerlo. Así, la expareja de Juliana Awada se acercó hasta la terraza para saludarlos y terminó compartiendo un momento con ellos en plena fiesta.

Mauricio Macri junto a los DJs italianos Alex y Frederick Fognini (Crédito: RED CARPET AGENCY)

El encuentro tuvo lugar en un momento especial de la noche, cuando los DJs se encontraban en la cabina frente al público. El PR del evento acompañó a Mauricio Macri hasta el sector de la música, donde pudo conversar y posar junto a los artistas italianos. En las fotos también aparece Nim Bravo, de Flama, productor de la fiesta de Arcana, que este sábado tendrá como protagonistas a los Mind Against en Entre Ríos.

Mauricio Macri en un exclusivo evento de la noche porteña (Crédito: RED CARPET AGENCY)

La modelo Mica Murua (Crédito: RED CARPET AGENCY)

Los DJs italianos Alex y Frederick Fognini, integrantes de Mind Against (Crédito: RED CARPET AGENCY)

El encuentro se dio en el marco de los tradicionales jueves de MARO Costanera, un ciclo organizado por Leo Mateu que reúne gastronomía, música, arte, moda y distintas figuras de la escena porteña. Con el tiempo, las noches del restó se convirtieron en un punto de encuentro para artistas, empresarios, DJs y personalidades del mundo del espectáculo, con una propuesta que combina la gastronomía gourmet con diferentes experiencias culturales y musicales.

Los DJs italianos Alex y Frederick Fognini, integrantes de Mind Against (Crédito: RED CARPET AGENCY)

Los DJs italianos Alex y Frederick Fognini, integrantes de Mind Against (Crédito: RED CARPET AGENCY)

La presencia de Mauricio Macri se llevó todas las miradas y despertó curiosidad al verlo sin la compañía de su pareja, Lola Teuly, con quien comenzó a salir poco después de su separación de Juliana Awada. Recientemente, ambos son vistos en eventos y no ocultan su amor frente a las cámaras. Además, hace poco tiempo regresaron de una romántica escapada a Grecia, donde realizaron paseos por el mar Egeo y consolidaron su noviazgo.

Estas son las fotos de Mauricio Macri en un exclusivo evento de la noche porteña: amigos, influencers y Djs Internacionales. Sin Lola Teuly, el empresario se sumó a una importante velada para la escena electrónica porteña, donde tuvo la oportunidad de conocer a Alex y Frederick Fognini, integrantes de Mind Against.