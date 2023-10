Desde que Javier Milei y Fátima Flórez anunciaron que eran pareja, las miradas se posicionaron sobre el ex de la capocómica, Norberto Marcos. La prensa ha estado muy expectante a las declaraciones del famoso productor, quien en varias oportunidades ha manifestado estar tranquilo en medio de la tormenta que representa ver a su exmujer con otro hombre.

Por otra parte, durante la mañana del miércoles, Carmen Barbieri compartió una anécdota relacionada con Norberto Marcos. Durante su programa matutino, "Mañanísima", sorprendió a todos al revelar que, el exrepresentante de Fátima Flórez, le había estado enviando mensajes en los últimos días.

Carmen comenzó diciendo: "A mí me está llamando por teléfono muy seguido Norberto", a lo que llevó a Pampito a especular: "¿Te quiere levantar?". Sin embargo, la madre de Fede Bal sin dar espacio a rumores aclaró rápidamente: "No, yo no dije eso. Lo vamos a poner porque me llamó y no le contesté porque perdón, pero no paro de laburar. Lo leí y no le contesté".

Qué le dijo Norberto Marcos a Carmen Barbieri

Luego, Barbieri decidió mostrar en vivo el mensaje que había recibido de Norberto Marcos: "Hola Carmen, soy Norberto Marcos, me gustaría hablar con vos sobre un lindo proyecto para la temporada. Decime cuando te puedo llamar".

Ante esta propuesta, la también conductora respondió en medio de su programa con un mensaje de voz de WhatsApp: "Hola Norberto, Soy Carmen. Estoy en el aire en este momento que estamos haciendo el programa".

Carmen Barbieri continuó explicando: "Te tengo que pedir disculpas que no te contesté, me estás ofreciendo encontrarnos por un trabajo y para mí es un honor que los productores importantes como vos piensen en mí". Finalmente, la artista dejó en claro su situación: "Estoy trabajando gracias a Dios mucho en la tele, estoy muy cómoda y me encantaría hacer teatro, pero no tengo tiempo", rechazando así la propuesta que le había hecho Norberto Marcos. No obstante, lo invitó a su programa para que hablara de la ruptura con Fátima Flórez.

AM