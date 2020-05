La reacción de Fabián Cubero cuando Mica Viciconte le propuso tener un hijo

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron de la idea de formar una familia con hijos propios, aunque siempre aseguraron que todavía no era el momento. La modelo confesó que le tiró un palito en broma al futbolista y que él la cortó en seco.

"Viste que los hombres le escapan un poco a esas preguntas o tiran un chiste como para zafar. Pero por supuesto que se habló", comentó la rubia en un mano a mano con el programa Confrontados.

"De mi grupo de amigas, tres están embarazadas. Y le dije '¿viste que mis amigas están todas embarazadas? Es como la época'… a ver si lo tomaba como una señal. Y me respondió 'no me rompas las pelotas'", reveló Mica sobre la reacción de Cubero.

Cerca del final afirmó que un "Cuberito" está en los planes futuros: "Él es amoroso. Pero la verdad es que hoy no estoy con ganas de ser madre. Sí quiero ser madre, por supuesto, pero ahora se viene el Bailando y tengo ganas de hacer esas cosas y después a futuro, veremos. Fabi está predispuesto, yo lo cargo".