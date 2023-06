Fabiola Yañez se encuentra en Brasilia acompañando a Alberto Fernández en uno de sus viajes presidenciales. Allí fueron recibidos por el mandatario del país limítrofe, Lula Da Silva, en el marco de las celebraciones por los 200 años de las relaciones entre Brasil y Argentina.

Al igual que su predecesora, Juliana Awada, Fabiola Yañez tiene un gran ojo para seguir y adaptar a su vestuario las últimas tendencias. Es por ello que cada aparición suya garantiza un look ideado y llevado a cabo a la perfección. Su viaje a Brasil no fue la excepción y la primera dama no decepcionó.

El look de Fabiola Yañez en Brasil.

El vestido de Fabiola Yañez diseñado por Nuria Bueno

Fabiola Yañez apareció en Brasilia luciendo un exclusivo diseño de Nuria Bueno, quien confeccionó un vestido estilo Jackie, muy adecuado para este tipo de eventos oficiales. Su largo llegaba hasta las rodillas y optó por mangas largas.

El look de Fabiola Yañez en Brasil.

En el centro de la prenda, la diseñadora incluyó unas flores bordadas artesanales en tonos celestes y azules, que le dieron un toque más delicado al look que vistió Fabiola Yañez. En cuanto al material utilizado, Nuria Bueno decidió ir por el Micado Italiano y, para las flores, tul e hilos de seda.

Para completar el look, Fabiola Yañez se inclinó por accesorios a tono con el color crema del vestido. Eligió unos clásicos y muy elegantes stilettos, así como también llevó una cartera de mano de la misma tonalidad. Finalmente, sumó unos lentes oscuros para resguardarse del sol de Brasil.

H.O