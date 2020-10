Fabiola Yáñez y su look más relajado en el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

View this post on Instagram

estuve hablando con Raquel, quien pudo atravesar y superar esta enfermedad. Hoy Raquel aprovecha cada oportunidad para concientizar a las mujeres acerca de la importancia de realizarse los chequeos pertinentes. Me contó su historia de vida, resaltó el apoyo incondicional que recibió de su familia en el proceso de curación de la enfermedad y cómo esta situación compleja que le tocó atravesar cambió su manera de vivir. - Un par de minutos para vos, hacen una gran diferencia en tu vida. - La mamografía detecta un 90% de los tumores. #cancerdemama #hablemosdecancer #19deoctubre #octubrerosa #DeteccionTemprana #JuntosContraElCancerDeMama #ArgentinaUnida