Desde que salió de Gran Hermano, Julieta Poggio ha sido vinculada amorosamente con varias personas, especialmente a su compañero de reality, Marcos Ginocchio. Sin embargo, la actriz siempre ha declarado que está muy bien y ha mencionado a un "chico" con el que está saliendo. Recientemente, "Lo Más Popu" subió varias fotos en las que se ve a la modelo junto a un joven paseando por la costanera.

Hace algunas horas, la cuenta de Instagram apareció y contó: "Me llegaron fotos de Juli Poggio con alguien que no logro sacar quien es. Tengo un nombre pero no se si será así". Después reveló una foto en donde se la ve a la modelo junto a un chico en las orillas del río muy juntos por lo que llamó la atención de sobre quien era el acompañante.

Unas historias de Instagram después, Lo Mas Popu descubrió quién podría ser el chico que acompaña a Julieta Poggio. "Me dicen que es este chico Joaco Codes de Mendoza que viajó el viernes especialmente para verla a ella", escribió la cuenta. La modelo contó en RUMIS que su "chico" venía este fin de semana para pasarlo con ella y que también iban a ir al Palacio Alsina. Joaco subió una foto en ese lugar el sábado 1 de junio de 2024.

AF.