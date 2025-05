Tras el escándalo de Natalia Oreiro, quien le negó a Ricardo Mollo tomarse fotografías con sus fans en la Feria de San Telmo, su ex colega y amigo, Facundo Arana, decidió salir en su defensa. Vía su cuenta de Instagram el actor de “Muñeca Brava” manifestó su apoyo a la esposa del líder de Divididos.

Además, acompañó su descargo con un breve mensaje de cariño hacia la artista, ya que esta última fue duramente criticada por el trato que tuvo hacia varios fanáticos de Divididos.

Natalia Oreiro y Facundo Arana

Qué dijo Facundo Arana para defender a Natalia Oreiro tras el escándalo

La actriz Natalia Oreiro se convirtió en tendencia este fin de semana largo tras un incidente en la Feria de Mataderos, donde se la vio evitando que su esposo, Ricardo Mollo, se tomara fotografías con seguidores. El hecho, captado por un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó una ola de críticas hacia la artista uruguaya por su actitud, tildada por algunos como “innecesaria”.

En el video se la puede ver a la madre de Atahualpa tomando del brazo al músico para que no se fotografiara con sus fans. No obstante, la actriz no habría tomado en cuenta que había una persona registrando el momento de su polémico gesto.

A raíz de esto, Facundo Arana decidió interceder en defensa de amiga y con un recado atestiguó cómo es, según él, Natalia Oreiro. “A la mejor compañera, a la mejor amiga, al ser más preocupado por ayudar a los demás, a esa genia del alma que siempre está ahí para sus fans", comenzó relatando el actor.

"Que defiende a su cachorro (Atahualpa Mollo) como una leona. No merecés más que palabras de afecto querida Naty", concluyó el intérprete que acompañó el texto con una fotografía de ambos fundidos en un abrazo y con la canción de Queen "You're my best friend" ("Vos sos mi mejor amiga").

Facundo Arana defendió a Natalia Oreiro en Instagram

Ambos compartieron momentos entre los sets durante la filmación de “Muñeca brava” en 1999 y “Sos mi vida” en 2007. Allí forjarían una amistad que traspasaría los conflictos e incluso la más reciente “cancelación” de la cantante en redes sociales.

Facundo Arana y Natalia Oreiro en 2007

Facundo Arana se metió en la polémica con Natalia Oreiro y envió un contundente mensaje de afecto hacia su colega en donde la catalogó de "leona" y se refirió a su fiel compromiso tanto con sus fanáticos como con su hijo.

C.G.