Facundo Arana sobre la pelea con Romina Gaetani: “La primera palabra que aprendí es disculpame”

Parecía ser que todo había quedado cerrado cuando en mayo del año pasado, Romina Gaetani y Facundo Arana habían llegado a un acuerdo luego de que la actriz haya acusado al actor de tener “actitudes violentas” mientras participaban en la novela “Noche y Día”. Por ese entonces, los abogados de las figuras sirvieron como mediadores y hasta fueron fotografiados teniendo una charla que parecía muy respetuosa y amena.

Sin embargo, en los últimos días, Romina Gaetani volvió a poner el tema en boca de todos. En el escándalo también se metió la pareja de Arana, María Susini, y fue durísima con la actriz.

Finalmente, Facundo Arana también rompió el silencio y en una entrevista en el programa A La Tarde, el actor compartió su punto de vista.

Los actores tuvieron una respetuosa charla en mayo que habría puesto fin al conflicto.

“Estoy bien porque es un tema que yo ya había cerrado en mayo”, comenzó explicando el actor al ser preguntado sobre cómo se sentía con el tema que había resurgido. “Lo que me importaba de ese tema era cerrarlo con quien correspondía y lo hice en privado y después di alguna nota, pero lo di al tema por cerrado, no voy a abrir el tema porque es pasado”, continuó, mostrándose un poco molesto por toda la situación.

La panelista luego le consultó sobre el deseo que había expresado Romina de tener una charla con el actor, pero sin abogados de por medio. “Ella tiene mi teléfono, no tengo mucho más para decir”, declaró el actor, explicando que prefiere tener una reunión en privado y aclarar las cosas, en vez de hablar del tema en cámara.

El actor también reflexionó sobre sus acciones y comentó: “En cualquier momento de mi vida que pueda equivocarme en algo burdamente la primera palabra que yo aprendí es disculparme. Nunca voy a tener un problema”, tratando de dar por finalizado el escándalo.

María Susini, durísima con Romina Gaetani

La esposa de Facundo Arana, María Susini, no se guardó nada al ser consultada sobre el conflicto con Romina Gaetani y su opinión sobre toda la situación. La modelo rompió el silencio declarando:“Cada uno tiene que acomodar su cerebro". Luego, recordó sobre el día en mayo en el que los actores le habrían puesto un cierre al conflicto y comentó: “No se firmó ningún acuerdo, yo en Romina no confío”, opinando que “Facu pecó de inocente y de bueno”.