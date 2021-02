Falleció la mamá de Ronaldinho, víctima del Coronavirus

A los 71 años y por complicaciones del Coronavirus falleció la mamá de Ronaldinho. Su gran amigo Lio Messi, le envió las condolencias con un sentido mensaje: "Ronnie no tengo palabras, no puedo creerlo. Sólo mandarte mucha fuerza y un abrazo grande para vos y tu familia. Lo siento mucho, que en paz descanse", le escribió el astro del Barcelona en una historia de Instagram.

Doña Miguelina Elói Assis dos Santos fue internada en diciembre en el Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre para recuperarse de la enfermedad, pero este sábado, falleció.

El futbolista brasileño pidió oraciones para su madre, cuando fue internada y compartió su angustia en un mensaje de Twitter: "Queridos amigos, mi madre está con COVID y estamos en la lucha para que se recupere pronto. Ella está en la unidad de cuidados intensivos, recibiendo todos los cuidados. Agradezco de antemano las oraciones, energías positivas y el afecto", se manifestó el astro y concluyó "Fuerza madre".

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾