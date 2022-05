La China Suárez estuvo de fiesta el pasado jueves en Buenos Aires. Su colorido outfit llamó la atención de los fans y de la prensa en general, que no para de generar comentarios y likes por su charretera muy ochentosa.

El outfit, muy canchero, de la China Suárez, llamó la atención de un famoso exfutbolista de la Selección Argentina de Fútbol,que la sigue a ella. Se trata de Ezequiel “Pocho” Lavezzi. El like que le dio el deportista a la actriz, fue compartido en una imagen por el sitio web Primicias Ya.

Famoso exjugador argentino stalkea a La China Suárez.

Estuvimos viendo los likes de la foto y todo indicaría que el Pocho Lavezzi decidió cancelar el like y mantenerse al margen. Esta stalkeada al book de fotos que subió la actriz, podría llegar a despertar en la pareja del jugador, Natalia Borges, algún tipo de llamado de atención.

En medio de este like, Natalia Borges publicó en su cuenta de Instagram una contundente frase: “Quién tiene magia, no necesita trucos”. ¿Habrá visto el like? Sea cual sea el caso, el Pocho Lavezzi eliminó el like, pero el archivo quedó.

La China Suárez y Pampita coincidieron en el mismo lugar

La noche del jueves dio de qué hablar. En esta oportunidad, la China Suárez y Pampita, coincidieron en la inauguración de un nuevo boliche en Buenos Aires. Las dos celebridades llegaron al evento de estreno, pero no hubo algún tipo de saludo entre las dos.

Pampita asistió al evento con su esposo Roberto García Moritán y con su hermano, Guillermo Ardohain, quien a su vez asistió con su novia. La modelo y su familia llegaron muy temprano y súper glamurosos.

En el caso de la China Suárez, llegó con su peluquero y amigo, Juan Manuel Cativa. Su colorido y muy llamativo outfit, se llevó las miradas de todos, en la fría Buenos Aires, en donde la actriz irrumpió con unos pantalones anchos en color azul, unas zapatillas en celeste, blanco y rojo, y su campera militar, al estilo Michael Jackson.