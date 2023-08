Fátima Flórez y Javier Milei sorprendieron a todos al confirmar su romance, sin dudas este noviazgo es de lo que más se habla en Argentina. La actriz y el candidato a presidente de la Nación se mostraron muy contentos en sus redes sociales, de hecho, el economista la nombró en un discurso con el apodo de 540°.

Hasta ahora ninguno de los dos protagonistas se había explayado sobre su romance. Recientemente, la actriz dio una nota para el "Diario de Mariana" y habló sobre todo. El periodista, Pepe Ochoa, le preguntó a Fátima: "Trascendió que tu exmarido se quiere quedar con tu nombre artístico y que iniciaría un juicio, queremos saber más sobre ese tema". La humorista no se escondió y respondió muy tranquila: "No, no es cierto. No hay ningún juicio, en lo absoluto."

Fátima Flórez habló de cómo se enteró Norberto Marcos sobre el noviazgo con Milei

Los panelistas del programa que conduce Mariana Fabbiani le preguntaron si pensaba que se iba a volver a enamorar, la actriz contestó con soltura: "No soy de pensar ni en el futuro, ni en el pasado, lo que pasó ya está". Pero la humorista también habló con el ciclo de "A la tarde" en donde dio más detalles.

Fátima Flórez contó la verdad sobre cómo se enteró su ex de su romance con Milei

Fátima Flórez declaró sobre cómo su exesposo, Norberto Marcos con quien tuvo una relación de 22 años, se enteró del romance con el economista: "No se enteró por los medios… Tampoco pasaron otras cosas que se dijeron. El tiempo dirá la razón".

