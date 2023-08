Fátima Flórez y Javier Milei confirmaron su romance hace algunos días y generaron un revuelo enorme por lo inesperado de su incipiente romance. Por supuesto que, al salir con un candidato a presidente, la humorista se vio envuelta en un montón de rumores y polémicas que la dejan mal parada. Ahora, en Socios del Espectáculo comentaron un dato de su pasado que la perjudicaría por su mal actuar con Norberto Marcos, su exmarido.

Hace algunos meses, Fátima Flórez y Norberto Marcos se vieron envueltos en una serie de rumores que circularon por los medios que aseguraban que estaban atravesando una gran crisis de pareja. Al comienzo, ambos lo negaron rotundamente, pero luego de un tiempo la humorista salió a confirmar la separación.

Fátima Flórez y Norberto Marcos

En varias oportunidades, Norberto Marcos se mostró bastante angustiado por la ruptura con Fátima Flórez, con quien llevaba más de 20 años en pareja. Y recientemente, se comentó que la humorista podría no haberle contado su nuevo romance con Javier Milei y este se habría enterado a través de la televisión.

En medio de todo esto que se dijo, en Socios del Espectáculo llevaron a Karen Salas, una exintegrante de Las Primas, y contó algunas intimidades de la relación entre Fátima Flórez y Norberto Marcos.

En medio de la confirmación de su romance con Javier Milei, revelan el conflicto familiar de Fátima Flórez y cómo la ayudó Norberto Marcos

En el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Karen Salas comenzó a contar algunos detalles de su paso por Las Primas y los momentos que compartió con Fátima Flórez. "Soy cercana a Norberto, desde los 17 años que lo conozco, fue mi primer manager. Lo amo", comenzó diciendo sobre el productor.

Fátima Flórez en Las Primas

Luego, comentó que Fátima Flórez conoció a Norberto Marcos en Las Primas, cuando él era productor del grupo musical que produjo Saca la mano Antonio y Lo nene con lo nene. "Fui Prima en el 2000 con Fátima... si ella no hubiera sido Prima no lo hubiera conocido a Norberto y hoy no sería Fátima Flórez. Todo pasa y sucede por algo", comentó.

En medio de esta charla donde Karen Salas reveló muchas intimidades del grupo Las Primas, pasó a revelar algunos datos de la vida privada de Fátima Flórez con respecto a su vínculo con su familia. "Fátima no tenía buena relación con su familia. No sé por qué puntualmente. Norberto fue una parte muy contenedora en su vida. Él le pone Fátima porque se llama Eugenia y le decíamos Eugene", lanzó.

"Ellos la pasaron muy mal económicamente después de Las Primas, la remaron muchísimo. Norberto, por lo que lo conozco, es que él lo dio todo por Fátima. Ella contribuyó muchísimo. Eran una sociedad los dos. La remaron para llegar donde están", dijo Karen Salas sobre cómo salieron adelante Fátima Flórez y Norberto Marcos.

NL.