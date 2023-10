Mirtha Legrand volvió a la televisión y decidió que sus primeros invitados sean Javier Milei y Fátima Florez, la pareja del momento. Sin embargo, luego de ver el programa, Baby Etchecopar criticó el romanticismo que demostraron el candidato a presidente y la imitadora.

El comunicador estuvo en Mañanísima y no dudó en expresar su opinión sin filtros de la pareja: "Lo que pasa es que uno, a cierta edad, le da un poco de pudor que se muestren haciendo esas cosas, esos gestitos, toda esa cosa aniñada de 'ahiaaaaa mi amor, mi crazoncito, tomás vos besito, somos tal para cual, me encanta conocerte'... no, no va".

Javier Milei y Fátima Florez en "La Noche de Mirtha".

Pero eso no fue todo, ya que Baby llegó hasta el punto de insultarlos por sus actitudes al aire: "Era para estar más serios, no una parejita de pelotudos. Era para ser una pareja madura que se está encontrando".

Por último, Baby Etchecopar expresó que a Fátima Florez no le sirvió el programa como a Mirtha Legrand y a Javier Milei: "A ella no le sirve esta exposición. Para nada, no le viene bien. Le sirvió a Mirtha por el rating, seguro, y a él habría que ver, pero a ella que es una artista de primera no le convino nada hacer lo que hizo".

¿Qué dijo Baby Etchecopar sobre la actitud de Mirtha Legrand?

Con más humor, el comunicador reveló que hubiera hecho si estaba en la posición de la conductora: "yo que Mirtha les hubiera dicho 'che, aflojen y déjenme comer, y después hagan lo que ustedes quieran, pero no acá adelante mío'".

Y para cerrar el tema, Baby Etchecopar contó al aire: "Los que me dan un poco más románticos son Cristina Pérez y Luis Petri, el candidato a vice de Bullrich, pero tampoco para que hagan todo en público. A mí Milei me gustaba con Daniela, me parecía más natural".

J.C.C